El día del 2019 en el que participante de “Project Runway” llamado “Kovid” posó con mascarilla protectora

En marzo del 2019, aproximadamente un año antes de que el coronavirus azotara países como Estados Unidos, un participante del programa de telerrealidad “Project Runway” llamado “Kovid” lució un diseño de ropa que incluía una mascarilla facial.

Hoy, en momentos en que aún el mundo no se libera de la plaga de la COVID-19, usuarios de redes retomaron las imágenes del episodio televisivo para especular con teorías de conspiración y la supuesta predicción de la enfermedad desde el año pasado.

Durante la temporada 17 del concurso de moda, el diseñador Kovid Kapoor cumplió el reto “Head To Toe” (De pies a cabeza) que como lo sugiere el nombre requería que los concursantes crearon una vestimenta que los cubriera en su totalidad.

El “look” de Kovid Kapoor no es lejano a las imágenes que se ven a diario a nivel global desde hace casi un año: ciudadanos tan cubiertos como sea posible sin que falte el cubrebocas.

El diseño del participante consistió en un set de camisa y pantalón con diseño de cuadros en colores rojo, blanco y negro que parece más una pijama, la mascarilla del mismo material y botas de tacón rojas.

En los pasados días, usuarios de redes como TikTok retomaron las publicaciones relacionadas con el episodio y llenaron el ciberespacio de fotos y videos en los que alertaban de la asociación entre lo expuesto en el programa y la realidad que se vive este año por la pandemia de coronavirus en el mundo.

Particularmente, usuarios que buscan ganar seguidores han hecho del tema uno de importancia recientemente.

😮2019 Project Runway had a contestant named Kovid who made a facial mask to go with his runway look! 🤯 pic.twitter.com/ey0Rq01I2N

— Myriam 🌊 (@maximusmom13) November 30, 2020