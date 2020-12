Hallan “cápsula del tiempo” de 1917 enterrada en Nueva York

Trabajadores que están restaurando el histórico Roslyn Grist Mill en Long Island (NY) se llevaron una gran sorpresa al descubrir una “capsula del tiempo” aparentemente enterrada en 1917, con cartas, monedas y otros tesoros, bien resguardados en una botella de leche de vidrio.

La cápsula fue hallada en el piso de concreto de la estructura, originalmente un molino de agua de estructura holandesa del siglo XVIII que está siendo restaurado desde 2018, con donaciones públicas y privadas.

Según las cartas encontradas, aparentemente la cápsula fue enterrada por dos hombres y los tesoros incluyen una ficha del Ejército y la Marina de la Guerra Civil de 1863.

“Uno era un carpintero que tenía un edificio al otro lado de la calle y el otro era un albañil, Romolo Caparrelli”, dijo sobre los hombres el presidente de Roslyn Landmark Society (RLS), Howard Kroplick.

Los dos eran parte de un equipo encargado por el nieto del poeta William Cullen Bryant de preservar el edificio construido originalmente en 1715. “Durante 150 años, fue un molino exitoso y luego, a fines de la década de 1890, fue abandonado con la llegada de la nueva tecnología”, comentó Kroplick a Fox News.

En su carta perfectamente conservada, Caparrelli promocionaba su techo y paredes de hormigón de estilo entablado. Sus iniciales RC todavía se pueden reconocer en el exterior del edificio hoy.

“Aquí estamos restaurando la historia y llegamos a un fragmento de la historia que documenta cuánto significó este molino hace 100 años y cuánto significa para la comunidad hoy”, añadió Kroplick.

El proceso de restauración está en suspenso durante el invierno, pero las obras se reanudarán en la primavera. Al culminar, el edificio será un centro educativo para preservar la historia, incluyendo por supuesto la botella hallada y sus tesoros, para “Comprender la historia del molino de Roslyn y comprender la historia de la comunidad”, destacó Jennifer Lister, de RLS.

Después de todo, los dos trabajadores pidieron ser recordados y el objetivo del centro será precisamente ese.

