Warner estrenará películas en HBO Max y cines a la vez

Adaptarse a la pandemia puede ser el último capítulo de la historia de las salas de cine como negocio de masas, pero esta es la decisión que ha tomado la productora de cine Warner Bros quien el jueves anunció que todas las películas que se estrenen en 2021 lo hagan a la vez en las salas y en HBO Max.

Warner, que es parte de AT&T, ofrecerá este servicio de primicias durante un año en el que está previsto que se estrenen títulos como Godzilla vs. Kong, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, Dune y Matrix 4. Wonder Woman, que estaba previsto que se estrenara este año también debutará en la plataforma de HBO Max el día de Navidad.

Este servicio, que se lanzó en mayo es también de AT&T está en Internet y cuesta $14.99 al mes.

Desde Warner Media se explica que se quisiera tener de vuelta a los estrenos en las pantallas grandes de los cines pero también se habla de la realidad actual de la pandemia y de la necesidad de equilibrar lo que se puede hacer.

Universal y Disney han tomado medidas similares ante una situación mundial en la que el virus dicta la marcha social. La primera de estas productoras lanzó una película infantil en abril a la vez en cines y en la plataforma de televisión aunque en este caso ponía un precio ya que no era parte del paquete. Disney hizo lo mismo con Mulán.