YouTube confirma los videos más vistos del 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El año 2020 ha sido diferente para todos guardando la sana distancia. Esto ha hecho que busquemos alternativas para seguir en contacto con el mundo y YouTube ha sido un gran escaparate en esta pandemia.

Los creadores del mundo han seguido entreteniendo al público con su contenido y la plataforma digital acaba de lanzar la lista de los videos más virales del año.

Videos de Alta Tendencia en Estados Unidos (Top Trending Videos US)

1. 8:46 – Dave Chappelle – Netflix is a Joke

2. Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober

3. First Debate Cold Open – Saturday Night Live

4. We Broke Up. – jeffrreestar

5. I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast

6. I’m Coming Out. – NikkieTutorials

7. Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream

9. Quarantine Stereotypes – Dude Perfect

10. Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews

Creadores Revelación (Top Breakout Creators)

1. Dream

2. Tiko

3. Chloe Ting

4. EddieVR

5. Charli D’Amelio

6. GeorgeNotFound

7. Dixie D’Amelio

8. Corpse Husband

9. SomeGoodNews

10. Hyram

Creadores Sobresalientes (Top Creators)

1. MrBeast

2. Dream

3. ZHC

4. SSSniperwolf

5. Tiko

6. Chloe Ting

7. JoshDub

8. The Royalty Family

9. LazarBeam

10. James Charles

Videos Musicales (Top Music Videos)

1. Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake

2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)

3. Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video)

4. NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)

5. Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

6. DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]

7. Roddy Ricch – The Box [Official Music Video]

8. Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk

9. YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video]

10. Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)

Anuncios (Top Ads)

1. Nike – Never Too Far Down | You Can’t Stop Us (117.7MM In-month views)

2. Google – Loretta | Google Super Bowl Commercial 2020 (62.4MM In-month views)

3. HyundaiUSA – Smaht Pahk | 2020 Hyundai Sonata (44.3MM In-month views)

4. Clash of Clans – LOST & CROWNED | A Clash Short Film (43.2MM In-month views)

5. TurboTax – TurboTax 2020 Super Bowl Commercial “All People Are Tax People Remix” (33.9MM In-month views)

6. Apple – The whole working-from-home thing (28.9MM In-month views)

7. NFL – NEXT 100 || NFL Super Bowl LIV Commercial (24.3MM In-month views)

8. GEICO Insurance – Aunt Infestation (20.4MM In-month views)

9. GMC – First Ever GMC HUMMER EV | “Horsepower” (9.7MM In-month views)

10. Michelob ULTRA – Jimmy Works It Out | Michelob ULTRA | Super Bowl LIV (8.8MM In-month views)