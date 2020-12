Adiós a Miguel Algarín, fundador del “Nuyorican Poets Café”

“Con el corazón apesadumbrado nos despedimos del poeta y visionario Miguel Algarín, fundador del ’Nuyorican Poets Cafe’. Miguel fue un poeta brillante, un profesor y líder influyente y un mentor solidario que inspiró y guió a generaciones de artistas”, informó la institución en Twitter.

Algarín tenía 79 años. Daniel Gallant, director ejecutivo del “Nuyorican Poets Café”, dijo que su fundador murió el lunes 30 en un hospital de Manhattan por sepsis.

Nacido en Puerto Rico, Algarín y su familia llegaron a NYC cuando era un niño. En la década de 1970, mantuvo reuniones con otros poetas en su apartamento del East Village, explorando la identidad puertorriqueña y otros temas. De ahí se creó el “Nuyorican Poets Café” en 1973.

Gallant agregó que harán un homenaje en línea para Algarín este mes y algo en persona tan pronto como las condiciones lo permitan, reportó Pix11.

With heavy hearts, we bid farewell to poet&visionary Miguel Algarín, founder of the Nuyorican Poets Cafe. Miguel was a brilliant poet, an influential professor and leader, and a supportive mentor who inspired and guided generations of artists. pic.twitter.com/oqePfCQ03K

— Nuyorican Poets Cafe (@NuyoricanPoets) December 1, 2020