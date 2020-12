El falso “Diego”: Drogba se despide de Maradona confesando el sobrenombre que se puso de niño y su momento más feliz con él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Didier Drogba, el máximo goleador histórico de la selección de Costa de Marfil manifestó su gran admiración hacia Diego Armando Maradona mediante una carta muy emotiva que publicó la revista France Football, donde confesó que el argentino lo inspiró a ser futbolista y reveló otros detalles sobre su vida que hasta ahora eran poco conocidos.

“Siempre quise ser Maradona. El día que dejé mi carrera como jugador, fue como si mi sueño de la infancia hubiera terminado. Ahora, con tu desaparición, es mucho más que el sueño de un niño que se desvanece: es el fin de ‘mi’ fútbol“, se puede leer en la publicación.

El exdelantero agregó que fue por Diego que nació y creció su amor por el fútbol, ya que nunca se cansaba de ver sus jugadas en video y de admirar el talento que derrochó en México 1986, cuando ganó el Mundial con la albiceleste.

“Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo en 1986 me la sé a la perfección. Terminé dañando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos de veces. La primera camiseta que tuve fue la de Argentina, me la trajo mi tío de un torneo en Sudamérica”, expresó Drogba.

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

De hecho, era tal su admiración por el futbolista que confesó que le gustaba que le dijeran “Diego”, como su ídolo: “En la cancha, le decía a mis amigos que me llamasen ‘Diego’. Esa camiseta de Argentina fue mi segunda piel mucho tiempo; la llevo como un gran tesoro. Tú dabas la impresión de que siempre fuiste un niño en la cancha, que imponía su ley entre adultos. Y que nunca creció. Cuando perdiste la final de Italia 1990, lloré contigo”.

“Cuando clasificamos al Mundial con Costa de Marfil en 2005, me puse a llorar y pensé en ti. Finalmente, lograría, como tú, mi ídolo, disputar un Mundial. Se me vinieron los recuerdos de niño, con mi camiseta argentina. Lo curioso es que mi primer partido del Mundial fue contra Argentina. Y eso que incluso marqué. En esta ocasión te vi de lejos pero no me había atrevido a acercarme”, continuó.

Didier Drogba🇨🇮 amaba a Diego Armando Maradona🇦🇷🔟⚽️. Su carta de despedida es sencillamente preciosa. Hay pasajes que nos acompañarán por siempre. pic.twitter.com/jjL1Gs1rMy — VarskySports (@VarskySports) December 3, 2020

También recordó el día más feliz de su carrera, durante el Mundial de Rusia 2018, cuando pudo encontrarse con él e intercambiaron algunas palabras.

“Pude encontrarme contigo en 2018, con motivo del Mundial. No tengo miedo de decir que fue el mejor día de mi carrera. Siempre recordaré que me besaste y dijiste: ‘¡Drogba, bomba!’ No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro“, sentenció.

Finalmente, el marfileño cerró el tema lamentando la partida del astro, una pérdida irreparable para el mundo del fútbol.

“Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho“, sentenció.