143,000 veladoras de Dollar Tree son retiradas porque sus llamas altas podrían romper el vidrio y generar un incendio

Las pequeñas velas que se venden de manera exclusiva en las tiendas de Dollar Tree están siendo retiradas del mercado porque representan un peligro de incendio.

Un aviso de retiro publicado en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo menciona que 142,740 velas Sure Scents forman parte del retiro y según la alerta, los consumidores deben dejar de utilizarlas de manera inmediata.

“Las llamas altas de las velas pueden encender la superficie de la cera o hacer que el vidrio se rompa, lo que supone un peligro de incendio y quemaduras“, menciona el aviso. Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona lesionada pero que existen “dos informes de que la altura de las llamas sobrepasó el vidrio del vaso provocando que se rompiera”.

La compañía Adco Trading Inc. de la ciudad de Missouri, Texas, fue quien importó las velas que tienen aproximadamente 2 pulgadas y media de alto y están rellenas de cera color azul en un vaso de vidrio.

Las veladoras se han vendido en las tiendas Dollar Tree de todo el país desde julio a septiembre de 2020 por $1 dólar.

#Recall: Flames on ADCO Sure Scents 2-1 Peaceful Stream/Moonlit Waves Candles, sold @DollarTree, can ignite wax surface or break glass, posing fire & burn hazards. Get refund. CONTACT: 800-876-8697 or https://t.co/AfmwHJKuh1. Recall notice: https://t.co/a5PgAngUmU pic.twitter.com/BNKValLjnM

— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) December 4, 2020