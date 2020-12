CVS abre 12 tiendas enfocadas en los hispanos de Nueva York y Jersey

La cadena CVS está intensificando su oferta para clientes hispanos en Nueva York y Nueva Jersey con 12 tiendas especializadas “CVS Pharmacy y más” abiertas para fines de año, siendo las primeras de este tipo en el área tri-estatal.

Estos locales están diseñados para brindar “una experiencia de compra mejorada, conveniente y personalizada específica para las comunidades hispanas locales“, con ofertas diarias, destacó el portal Drug Store News.

El formato de la tienda incorpora personal y señalización bilingüe, y ofrece más de 1,500 productos de marcas hispanas de confianza, como Iberia Foods, Yaucono, Fabuloso, Tio Nacho, Pilon y Café La Llave.

Rebecca Sarnin, presidenta del Consejo de Salud y Bienestar de Long Island (NY), recalcó a News 12 que el COVID-19 desenmascaró la vulnerabilidad de las comunidades de color desatendidas. “Es un problema aún mayor para aquellos que no hablan inglés, especialmente ahora cuando se trata de obtener información de salud vital en medio de una pandemia”.

“Nuestras tiendas ’CVS Pharmacy y más’ han sido enormemente beneficiosas para brindar un entorno más inclusivo y una selección personalizada basada en el valor para nuestros clientes hispanos”, afirmó Mayra Boitel, vicepresidenta de formatos alternativos de CVS Health.

“Los clientes pueden acceder a marcas que ya conocen y aman, hablar con un personal bilingüe que puede responder claramente a cualquier pregunta sobre su régimen de medicamentos y navegar fácilmente por la tienda para encontrar lo que necesitan rápidamente. Entendemos que nuestros clientes hispanos buscan experiencias de compra más personalizadas y estamos ansiosos por cumplir en estos mercados y hacer que se sientan como en casa mientras recogen lo esencial”, detalló.

Desde 2015, más de 200 ubicaciones “CVS Pharmacy y más” han abierto en unas 90 ciudades en California, Florida, Nevada, Oklahoma, Texas y Puerto Rico.

CVS Pharmacy opens 12 new Hispanic-focused stores in Tri-State area

CVS Pharmacy is stepping up its offerings to Hispanic customers in New York and New Jersey with 12 specialized CVS Pharmacy y más stores. The company noted that these are the …https://t.co/npDXaJzhpo pic.twitter.com/kXY7Kp66qp

— PharmacyWeek (Kevin) (@PharmacyWeek) December 3, 2020