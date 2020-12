Pentágono impidió que el equipo de transición de Biden se reuniera con las agencias de inteligencia

El saliente gobierno de Donald Trump impidió que el equipo de transición del presidente electo Joe Biden se reuniera con sus homólogos en las agencias de inteligencia del Pentágono esta semana, según un ex funcionario de alto rango familiarizado con las discusiones, reportó The Washington Post.

La desaceleración significa que el equipo de Biden aún no ha podido reunirse con funcionarios de las agencias de inteligencia militar dentro del Departamento de Defensa, incluida la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), incluso cuando todas las demás reuniones de los equipos del nuevo gabinete parecen estar sucediendo sin problemas después de semanas de retraso.

Pero el Pentágono negó cualquier esfuerzo por obstaculizar al equipo del presidente electo. Un alto funcionario de defensa le dijo a CNN que ayer se habían realizado sesiones informativas para funcionarios de transición sobre asuntos militares, incluidas políticas de alto nivel y cuestiones de seguridad internacional, pero no sobre inteligencia.

Los retrasos se producen incluso cuando la Administración de Servicios Generales dio luz verde el 23 de noviembre a los funcionarios de las agencias federales de todo el gobierno para reunirse con los Equipos de Revisión de Agencias del presidente electo, paso esencial para garantizar una transferencia de poder sin problemas.

A finales de noviembre se hicieron arreglos para que el equipo de Biden se reuniera con las diversas agencias de inteligencia de defensa esta semana, dijo el ex funcionario de inteligencia no identificado.

Pero a principios de la semana, llegó la noticia del Pentágono de que el equipo de Biden no tendría ningún encuentro con las agencias de inteligencia de defensa hasta que hubiera enviado preguntas con anticipación y enumerado los nombres de las personas con las que quería interactuar.

Ned Price, portavoz del equipo de transición de Biden, declinó dar detalles a la prensa. Las agencias DIA y NSA tampoco respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

The Trump administration prevented President-elect Joe Biden's transition team from meeting with its counterparts at Pentagon intelligence agencies this week, a source says https://t.co/emoaLdCEnk

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 5, 2020