Tormenta de nieve en Nueva Inglaterra tendrá impacto en Nueva York y Nueva Jersey

Una intensa tormenta que inició este sábado en Nueva Inglaterra tendrá sus mayores efectos la noche de este domingo, impactando con bajas temperaturas y vientos a entidades vecinas, incluidas Nueva York y Nueva Jersey.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la tormenta provocaría desde intensos vientos hasta combinación con lluvia y, por supuesto, nevadas en Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire, Connecticut y Rhode Island, así como el norte de Nueva York y algunas zonas de Nueva Jersey.

En la ciudad de Nueva York la temperatura bajará más a partir del domingo en la tarde y durante toda la semana, igual que zona metropolitana de Nueva Jersey.

“Las advertencias de tormenta de invierno permanecen vigentes para partes de Nueva Inglaterra hasta el domingo por la tarde, donde se esperan varios centímetros más de nieve, junto con el viento”, indica el reporte.

Here comes the polar stream disturbance to meet the juicy southern stream storm. When they join forces…bombogenesis pic.twitter.com/wffzClPOgE

— Eric Fisher (@ericfisher) December 5, 2020