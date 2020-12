Exnovia de Matthew Perry asegura que el actor la mandaba a comprarle drogas estando embarazada

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Kayti Edwards, exnovia de Matthew Perry, hizo fuertes declaraciones en una entrevista con el diario británico The Sun. La mujer que salió con el actor de Friends en la década del 2000 aseguró: “Yo estaba embarazada de cinco meses y me mandaba a conseguirle droga”.

Edwards contó que conoció a Perry durante una de sus “temporadas de sobriedad” y le pareció un hombre encantador. Luego mantuvieron una relación amorosa informal, hasta que el actor tuvo una recaída y descubrió que tenía serios problemas de adicción.

Aunque el noviazgo no funcionó, continuaron siendo amigos, y fue en el marco de su amistad que ocurrieron hechos de los que hoy se arrepiente. “En 2011 viví los días más desgarradores; yo estaba embarazada de cinco meses yendo a buscar drogas para él“, confesó.

La mujer estaba en la dulce espera junto a su marido, pero seguía en contacto con Perry y cada vez que iba a verlo lo encontraba en un peor estado físico y emocional. “Él me decía: ‘Nadie va a detener a una niña embarazada, no te preocupes’“, reveló.

Así fue como aceptó que el actor contactara a sus proveedores de sustancias ilícitas y le indicara la dirección para que ella pasar a retirarlas: “Fue durante la agonía de su adicción, y sabía que, si yo no iba, iría él, deambulando por las calles, y sería detenido o capturado por los paparazzi”.

La mujer enfatizó en la entrevista con The Sun que ella nunca consumió drogas, y que apenas bebe alcohol en algunas ocasiones festivas. Sin embargo, estuvo en contacto con gran variedad de sustancias: “Abría la bolsa y a veces eran pastillas, cocaína, heroína y crack, era como una mezcla heterogénea“.

“Miro hacia atrás y pienso: ‘¿Qué tipo de amiga era yo?'”, reflexionó. Y luego aclaró que se sentía manipulada por Perry. “Él me hacía sentir culpable, me decía: ‘Si no me consigues esto, iré yo mismo y caminaré al centro'”, continuó. Edwards insistió en que no quería que el actor manejara su auto en esas condiciones ni fuese arrestado.

“Nuestra relación se volvió tóxica. No pude decir que no, y encima me daba dinero”, reconoció. “Sólo tenía que conducir, recogerlo, llevárselo, y listo”, contó. La mujer confesó que llegó a ganar entre $3000 y $4000 dólares por día en sus idas y venidas en busca de drogas.

La exnovia de Perry aseguró que el actor gastaba fortunas por día y que estaba en condiciones de ser millonario si cuidaba sus ingresos. Sin embargo, gran parte de su dinero se iba en sus adicciones y sus posteriores rehabilitaciones.

Sobre el final, Edwards dijo que está feliz de que ahora su amigo esté libre de drogas y alcohol y espera que se mantenga así para encontrar una vida tranquila junto a su prometida, la agente literaria Molly Hurwitz.