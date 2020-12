Podrían decretar cierre del interior de restaurantes en NYC si sigue alza de hospitalizaciones por COVID-19

Si en los próximos cinco días no se estabiliza y se reduce la tasa de pacientes internados en hospitales por complicaciones con COVID-19, el gobernador Andrew Cuomo advirtió este lunes que los restaurantes de la Gran Manzana deberán cerrar su servicio interior y los del resto del estado tendrán que reducir su capacidad a un 25%.

Si la escalada de pacientes con complicaciones por coronavirus en centros de salud no se detiene, tan pronto como el próximo sábado, se podría decretar oficialmente la medida que deberá cumplirse desde el próximo lunes, impactando a una industria de 27,000 comercios que ya trata de sobrevivir a la pandemia en la ciudad de Nueva York.

Pero las autoridades anuncian otras medidas más radicales: si en un lapso de tres semanas seguidas los hospitales rebasan su capacidad de internos en un 90%, de acuerdo con las características poblacionales de cada región, está sobre la mesa un nuevo anuncio más radical de cierres económicos totales.

“No tendremos opciones. No será algo discrecional. Si los hospitales empiezan a colapsar, nosotros volveremos a aplicar más restricciones. Esto dependerá mucho de la inteligencia de los neoyorquinos en los días de fiestas que están por venir”, ratificó el gobernador Cuomo.

En la Gran Manzana el número de personas que ingresan a hospitales por situación de gravedad por COVID-19 ha repuntado en un 120% en las últimas tres semanas.

Del pasado miércoles hasta el pasado domingo se adicionan más de 1,100 hospitalizaciones en todas las regiones del estado de Nueva York.

NEW: If after 5 days a region's hospital rate has not stabilized, indoor dining will close or be reduced.

-In NYC, indoor dining would close entirely.

-In rest of the state, indoor dining would be reduced to 25% capacity.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 7, 2020