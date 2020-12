Acusan a madre de matar a sus gemelos y arrojarlos a la basura, 17 años después

Más de 17 años después de que dos bebés recién nacidos fuesen encontrados muertos en la basura en las afueras de Chicago, su madre ha sido acusada por el doble homicidio.

Antoinette Briley, quien actualmente tiene 41 años, fue arrestada en Oak Lawn (Illinois) y acusada el viernes por los asesinatos de sus hijos recién nacidos, hallados en la basura en 2003, en Stickney Township, al sur de Chicago.

Los bebés fueron descubiertos muertos el 6 de junio de 2003 por una trabajadora que estaba vaciando contenedores de basura en el cubo de elevación frontal de su camión. La autopsia posterior reveló que los niños nacieron vivos y habían muerto por asfixia.

Los investigadores lograron identificar a Briley, residente de Holland (Michigan), como la madre biológica de los niños a través de la evidencia de ADN recolectada en el lugar y los últimos avances en pruebas genéticas, que no estuvieron disponible en 2003, dijeron las autoridades el sábado.

El caso fue reabierto en 2018. La policía del alguacil del condado Cook afirmó que se realizó una investigación exhaustiva todos estos años, pero el caso seguía sin resolverse, informó CBS2 Chicago.

Antoinette Briley, 41, of Michigan was charged Friday night with the 2003 murder of her newborn twin sons in unincorporated Stickney Township.​ https://t.co/5JXjw6qK2D

— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) December 6, 2020