Atravesaba por crisis económica por culpa de la pandemia y terminó ganando millonario premio de lotería

Millones de personas en el mundo entero están atravesando momentos muy complicados en cuestión económica por el tema de la pandemia del coronavirus, ya que algunos han perdido sus empleos o bien, han visto disminuir considerablemente sus ingresos.

Ese es el caso de un hombre de 67 años de Florida llamado Albert Pike, quien en las últimas semanas se vio en dificultades para poder cubrir los gastos de su familia pero que tuvo la fortuna de ganar un premio millonario de lotería.

Resulta ser que hace unos días que acudió al supermercado, Albert compró un “raspadito” del sorteo “The Fastest Road to $1,000,000”. El hombre decidió que lo rascaría en su casa y cuando lo hizo, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo: era el ganador de $1 millón de dólares.

Albert Pike claims $1 million and tells the Florida Lottery how it's going to change his life.

RT 🔁 to share his story!https://t.co/qMBwsMwfcF pic.twitter.com/Yg8KJVkydG

— Florida Lottery (@floridalottery) November 13, 2020