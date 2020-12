Avión ruso con amenaza de bomba aterrizó en aeropuerto JFK de Nueva York

Un vuelo comercial de la aerolínea ruso Aeroflot fue evacuado y registrado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York luego de informes de una amenaza de bomba, dijeron las autoridades.

Los oficiales evacuaron el vuelo 102 procedente de Moscú inmediatamente después de que aterrizó alrededor de las 3:46 p.m. del domingo, dijo un representante de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

La policía finalmente despejó el avión a las 10:03 p.m., reportando que no se encontraron bombas a bordo. No se informó el origen de la sospecha del posible explosivo.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas, pero los funcionarios cerraron una pista durante la investigación, y también se retrasó el vuelo de salida de vuelta a Moscú, informó NBC News.

