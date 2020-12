Ni su abuelo la soporta: Enrique Guzmán prefiere cantar con Belinda que con Frida Sofía

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Enrique Guzmán asegura que le gustaría acercarse a su nieta Frida Sofía, pero no entiende ninguna de las declaraciones que ha visto de ella. Además, descarta la idea de hacer un dueto con la hija de Alejandra Guzmán “porque no canta”.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tienen muchos ‘bips’, lo que habla es poco y casi todo son groserías, es difícil entenderla.

“Para hacer un dueto tienen que cantar los dos y ella no canta”.

El intérprete de “La Plaga” anuncia su concierto vía streaming “Se Habla Español”, el próximo 26 de diciembre a través de Cinépolis Klic y en el que tendrá varios invitados como Erick Rubín, Kalimba y Aida Cuevas, entre otros.

Sin embargo, Alejandra Guzmán no podrá acompañarlo por sus compromisos de trabajo.

“Alejandra Guzmán ahora está haciendo una serie. La otra noche me habló y me dice ‘es más fácil cantar que actuar’. Pero sé que está en Cancún haciendo esta serie, por ahora no la necesito”.

Enrique también comparte que le gustaría hacer un dueto con Belinda.

“Belinda me gusta mucho, la conozco desde chica. He visto el éxito que ha tenido y la vi trabajar aquí en el teatro, me llamó mucho la atención porque además es buena actriz y, me gusta”.

