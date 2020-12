Texas acude a Corte Suprema a favor de Trump para intentar retrasar votación del Colegio Electoral

El presidente Donald Trump y sus aliados reforzaron su cruzada ante la Corte Suprema para intentar cambiar los resultados electorales en cuatro estados y solicitar el retraso de la decisión del Colegio Electoral.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda donde acusa “sesgo” en el proceso en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, un argumento similar del equipo de defensa del presidente Trump, liderado por Rudy Giuliani.

Por ello, solicita a los jueces del máximo tribunal decidir sobre estos casos para “marcar una diferencia” ante el Colegio Electoral, el cual tendrá reuniones el 14 de diciembre. Cabe recordar que este 8 de diciembre, los estados tenían la “fecha límite” para certificar los resultados.

“Los tribunales estatales… bajo las circunstancias de elecciones disputadas en varios estados, no pueden — ofrecer un remedio adecuado para resolver disputas electorales dentro del plazo establecido por la Constitución”, argumenta la demanda. “Ningún tribunal, aparte de este tribunal (la Corte Suprema), puede reparar las lesiones constitucionales que abarcan varios estados con el número suficiente de estados unidos como acusados o demandados para marcar una diferencia en el Colegio Electoral”.

El fiscal Paxton argumenta que a los electores de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin no se les debería permitir emitir sus votos para calificar el proceso integral, ya que esas entidades cambiaron sus procedimientos de votación durante la pandemia de coronavirus, a fin de permitir un aumento de las boletas por correo. El presidente electo Joe Biden ganó en los cuatro estados que suman 62 votos electorales.

Texas argumenta que los cuatro estados violaron la Cláusula de Elecciones de la Constitución con su expansión de las papeletas de votación por correo en medio de la pandemia del coronavirus, una estrategia que el presidente Trump rechazó, liderando una campaña sobre supuesto “fraude electoral”.

“Bien intencionados o no, estos actos inconstitucionales tuvieron el mismo efecto uniforme: hicieron que las elecciones de 2020 fueran menos seguras en los estados acusados”, afirma la demanda.

La denuncia de 154 páginas de Paxton se suma a la batalla en otros tribunales que han perdido los defensores del presidente, ya que los jueces consideran que no se han presentado pruebas suficientes sobre el “fraude sistémico” que acusa el mandatario.

El Tea Party celebró la demanda destacando la “violación a la Constitución con los procesos electorales estatales”.

The lawsuit alleges that the states' election procedures violate the Constitution.

BREAKING: The great state of Texas has filed a lawsuit with the U.S. Supreme Court challenging election procedures in Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin.

El presidente Trump no se ha pronunciado directamente sobre la demanda, pero ha retuiteado varios mensajes al respecto, incluido el del Ivan Raiklin, abogado experto en procesos electorales, quien indica que otros fiscales podrían sumarse a la demanda y enlista los estados gobernados por republicanos.

Raiklin considera que si más estados desafían los cambios electorales en cuatro entidades eso reforzaría la demanda, por lo que cree que Florida, Ohio, Indiana, Kentucly y Iowa podría sumarse.

If I were a SCOTUS Justice & 5 or more states are contesting 4 others. I'd say that is very compelling

I wonder if the following States Attorneys General will be joining in the case. I think #WeThePeople Demand it

Who's with me?! Let's start with: FL, OH, IN, KY & IA

Reason? https://t.co/B6nM8dpzOf pic.twitter.com/Mz6UhUfFMV

— Ivan E. Raiklin (@Raiklin) December 8, 2020