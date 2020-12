Pamela Silva habla de su vida como madre soltera: “La maternidad es un amor de sacrificios”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Después de un año lleno de emociones Pamela Silva rompe el silencio en otro medio que no sea los de su cadena, Univision. Nosotros fuimos uno de ellos en donde contestó todo.

Es que en este 2020 la presentadora de ‘Primer Impacto’ terminó ciclos y comenzó otros… El más importante, sin duda, es la llegada de su tan deseado primer hijo: Ford.

El bebé no solo la tiene feliz, sino con ganas de hasta salir de su zona de confort atreviéndose a un nuevo desafío laboral, que está mezclado con los personal: un podcast ‘Matherish’, en inglés, que estrena este miércoles 9 de diciembre, y que se podrá encontrar en todas las plataformas, todos los miércoles.

“Es mi primero proyecto en inglés, va a ser un gran reto, desafío, me tiene un poco nerviosa en ese aspecto, va a ser interesante… Cada vez que uno hace algo que sale de esa zona de confort, da esos nervios saludables, como cuando uno va a emprender una nueva aventura, y ‘Matherish’ es eso para mí”, nos dice en una entrevista en donde no se reserva nada.

Cuando decimos que no ser reserva nada, hablamos de una mujer, que hasta este año no había conocido el escándalo, era la esposa perfecta, la periodista perfecta, la mujer perfecta… Sin embargo, cambió la perfección por la verdad, por permitirse ser ella: se divorció de César Conde, mientras esperaba un bebé de otro hombre, a quien hoy cría como madre soltera rodeada de sus grandes afectos: su mamá y su hermana.

Y en esta imperfección perfecta, en donde se la ve feliz, real y radiante, Pamela soñaba documentar la maternidad junto a Ford. Primero pensó hacer un blog para contar su verdad, donde la vida no es color de rosa como en las películas, donde se encontró con un mundo desconocido. Buscando en redes, leyó a Karen Comas, otra mamá primeriza, pero de una nena, donde contaba sobre la depresión post parto, y la invitó a sumarse a este proyecto.

“La maternidad siempre uno la visualiza que uno va a estar siempre contenta y feliz, y que va a ver a su bebé y siempre va a tener una sonrisa, y la realidad es otra, siempre involucra, ojeras, y cansancio y un poco de estrés, y un nivel hormonal que no sabes lo que está pasando con tu cuerpo, con tus emociones… Todo el mundo te dice que hasta que uno no lo vive en carne propia no sabe, y a muchas mamás les da temor hablar de esas cosas que no son tan bonitas”, nos dice Pamela.

Y se refiere a aquel reclamo de que si uno se queja, le dicen que no es agradecida con la bendición de tener un hijo. “Nunca imaginé que iba a involucrar tantas emociones, tantos sacrificios… La maternidad es un amor de sacrificios y de gratitud también, pero te cambia la vida”…

Ese cambio lo descubre cada mañana, pues asegura que no importa cuan cansada esté, si trabajo hasta tarde, Ford se despierta a las 6:15 AM y ahí ella está para darle su primer abrazo, que es de donde saca la fuerza que combate tanta vulnerabilidad.

Su embarazo, ha sido una etapa de muchas pruebas. Es medio del divorcio de su, en ese momento esposo, César Conde, que no es el padre biológico de Ford, Pamela, que jamás estuvo en el ojo público, comenzó a ser titulares. A eso se le sumó la pandemia y una complicación que la llevó a tener una cesárea de emergencia.

“He sido una persona extremadamente optimista, de mucha fe también, confiando, confiando siempre en Dios y visualizando que el resultado final siempre va a ser positivo para ti y tu familia. Cuando tuve la cesárea de emergencia yo solo quería ver a mi hijo y saber que estaba bien”, nos dice.

Así es como intenta ver el lado beneficioso de la pandemia, porque si bien asegura que ha sido difícil para una madre primeriza, y por eso es que nace este podcast que busca llegar a una comunidad llena de dudas, también dice que le permitió compartir más con Ford, trabajar desde la casa y no perderse ninguna de sus etapas.

¿Cómo es Ford?

“Es un niño súper inteligente, por lo menos eso yo pienso… Es un alma vieja, es un niño que me mira y me da una tranquilidad inigualable. Es un niño súper cariñoso, estoy enamorada”.

Como bien dice en los papeles del divorcio, Ford fue concebido de manera natural, no a través de una inseminación, sin embargo, Pamela se define como una madre soltera, ¿sin la presencia masculina?

“El ser mamá soltera no es fácil, pero no es imposible… Yo siempre digo que uno se adapta a que esa es su realidad. Siempre digo que mi hijo cuenta con mucho amor y mucho apoyo por todos los lados, y yo también cuento con mucho apoyo… Todas las decisiones que yo hago para el bienestar de mi hijo, no son decisiones que yo hago sola, pero la mamá es la que más sabe. Me siento muy bendecida que cuento con un gran apoyo familiar, pero tengo que confesar que admiro mucho más a las mamás solteras hoy en día, que me cuesta hacer el trabajo del día al día sola, y es un respeto renovado, y lo celebro cada día más”, explica.

Pamela, es mamá de un varón que el día de mañana será un hombre, que puede buscar tener una familia, e hijos, ¿cómo lo prepara Pamela para que sea responsable y una figura paterna presente?

“Quiero que Ford sea un ser de fe, un hombre trabajador, de familia, muchos estudios dicen que los hombres que son criados por las mujeres, tienden a ser respetuosos con las mujeres, muy cariñosos, y eso es lo mejor que yo puedo hacer, darle el ejemplo, y que ese amor que yo le brindo todos los días, en el futuro, el pueda compartirlo de la misma manera con su futura esposa, con su familia. Es un ciclo de la vida muy bonito, muy interesante, pero yo siempre digo que con amor, y amor es lo que le sobra a mi hijo, uno da frutos a ese tipo de seres humanos también”.

LA ENTREVISTA COMPLETA LA PUEDES VER A CONTINUACIÓN: