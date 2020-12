Una nevada tímida abrió la temporada de invierno en Nueva York

Una tímida nevada caída en medio de una temperatura gélida con sensación térmica de 27F (-3C) abrió oficialemente la temporada invernal hoy en Nueva York.

Siguiendo un martes muy frío pero sin precipitaciones, la lluvia de hoy al mediodía creó un ambiente más típicamente de invierno, aunque oficialmente el otoño sigue al menos unas semanas más, hasta el solsticio del 21 de diciembre.

Aunque no hubo acumulación de nieve como tal en las calles (menos de media pulgada), muchos neoyorquinos consideran que la de hoy fue “la primera nevada” de la temporada. El resto de la semana, hasta el sábado, la temperatura se perfila sobre los 50F (10C), sin precipitaciones. Apenas el domingo se espera que llueva de nuevo, pero sin que baje mucho el termómetro. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí.

ITS SNOWING in New York, Live View from Midtown, Manhattan. ❄️ #snow #firstsnow #newyork pic.twitter.com/G4B1V8APfb

First snow of this Winter season in NYC, hopefully more to come after the lackluster season last year!!!! #NYwx pic.twitter.com/JohdHMNbNw

— NPiRSprtz (@NYCsporty) December 9, 2020