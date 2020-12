Dos detenidos por hispano hallado muerto dentro de un auto en Nueva York

Un adulto latino y una adolescente fueron arrestados y acusados el miércoles por la muerte de Marco Grisales, cuyo cuerpo fue encontrado en un vehículo abandonado en Riverhead (Long Island) hace un mes.

Según la policía del condado Suffolk, los detectives del escuadrón de homicidios acusaron a Alcides López Cambara (40) y a la adolescente Tyara Lemus (18) por el caso. Ambos son residentes de Hampton Bays.

La noche del pasado 11 de noviembre, el cuerpo de Grisales (39), residente de Sag Harbor, fue encontrado en un vehículo al costado de Roanoke Avenue, en Riverhead, 77 millas al este de NYC.

No se sabe el motivo del crimen ni si los sospechosos conocían a la víctima. Los detectives y forenses determinaron que Grisales había sufrido heridas mortales en la cabeza, reportó Patch.com

The Sag Harbor man was found dead in an abandoned vehicle in Riverhead; two from Hampton Bays have been charged, police say. https://t.co/s3ni7rMGsB

— Riverhead Patch (@RiverheadPatch) December 10, 2020