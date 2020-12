FOTOS: Joven se explotó un barro en la cara y ahora está desfigurada

La pesadilla de una joven 17 años en Filipinas inició hace un año con un barro en su rostro que parecía inofensivo.

Mary Ann Regacho, residente en la provincia de Nueva Écija, se exprimió la espinilla y quedó desfigurada.

El medio Newsflare reportó la historia de la chica que en un principio pensó que se trataba de problemas hormonales debido a su embarazo.

Sin embargo, días después de apretar los poros, empezó el dolor en la zona y la inflamación se extendió por la cara como un globo inflable. La hinchazón es tal que la muchacha apenas puede abrir los ojos propiamente.

El acné actualmente la afecta en la nariz, las mejillas y la frente. El padecimiento incluso le impide dormir en la noches.

Lo peor de todo es que Regacho no tiene los medios económicos para buscar tratamiento médico, por lo que se ha estado intentando curar el rostro- sin éxito- con hierbas medicinales.

Desesperado por la situación, el esposo de la filipina, identificado como Albert, grabó un video y lo compartió en redes para pedir donaciones para llevar a su pareja a un hospital especializado.

Mary Ann Regacho, from the Philippines, suffered severe facial swelling after squeezing the spot last yearhttps://t.co/I8REXNKQAa

— Sian Elf-in 🧝‍♀️ (@SianElvin) December 9, 2020