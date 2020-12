Karla Martínez sobre TeletónUSA: “En meses supimos lo que era no salir, estos niños lo sienten todo el tiempo”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

TeletónUSA es un desafío cada año, una carrera de solidaridad sin descanso por darle una mejor calidad de vida a muchos niños que nacieron con alguna discapacidad o que la vida los sorprendió con un accidente que los modificó para siempre. Pero ¿cómo será este 12 de diciembre cuando comience una nueva jornada lograr la meta en tiempos de pandemia?

En exclusiva hablamos con Karla Martínez, quien ha estado en TeletónUSA desde el día de su nacimiento, quien es una de las caras más representativas de este acto de generosidad y amor que conlleva esta causa y quien, asegura, está lista para superar el reto con la mejor medicina: el amor.

-¿Cómo es un TeletónUSA en tiempo de pandemia?

Karla Martínez: El ingrediente principal que no va a faltar, aún en tiempo de pandemia, es el amor, y se va a extrañar el sentir a una audiencia que se conmueve con las historias, que se ríe contigo. Pero el ingrediente principal va a estar ahí, y el corazón de los latinos y de los no Latinos, porque la verdad es que hemos sentido el cariño de todo el mundo… El reto principal es tratar de transmitir esa cercanía, a pesar de que vamos a estar lejos contando las historias de las familias, de los niños.

-En este Teletón no todo será lágrimas, tienen una programación llena de entretenimiento para estas 17 horas.

Karla Martínez: Desde el año pasado ya empezábamos a incorporar mucho el entretenimiento, porque hoy también nos damos cuenta, que la gente necesita de ese respiro, son historias muy fuertes que te conmueven, te rompen el corazoncito, y sí necesitas ese sube y baja de emociones que es la vida en general. Ya habíamos incorporado historias de ‘La Rosa de Guadalupe’, que es siempre nuestro exitazo, a la hora que lo pongas va súper bien. Los números musicales no pueden faltar tampoco, porque esos son los que la gente quiere ver, y sobre todo en tiempos de pandemia creo que lo que más queremos es distraernos un poquito de todo lo que pasa afuera. Y la comedia que siempre está presente.

– En un año tan difícil con la pandemia, ¿cómo pudo afrontar TeletónUSA hacer los tratamientos en el CRIT?

Karla Martínez: Si para nosotros, bendito Dios, que no tenemos ninguna discapacidad, que dentro de todo tenemos lo más importante que es salud, trabajo, nos sentimos atrapados, nos sentimos tan vulnerables, ¡imagínate esos niños!, ¡imagínate esas familias!, esas familias están atrapadas dentro de un cuerpo de un niño que quisiera hacer tantas cosas y no puede por su discapacidad. Yo creo que este año nos ha mostrado una realidad que nunca imaginamos. Creo que es el momento de una oportunidad tan maravillosa que Dios nos está dando, de ponernos en los zapatos de alguien más. En unos meses supimos lo que era no salir, supimos lo que era no poder hacer, esos niños y sus familias lo sienten todo el tiempo, entonces la importancia de decir ¿sabes qué?, hoy me voy a poner en tus zapatos y te voy ayudar.

– Quizás hoy mucha gente, por la pandemia, se quedó sin trabajo, la situación es más complicada que otros años, pero todos vivimos una ‘parálisis’, ¿crees que eso genere más empatía?

Karla Martínez: Ese es el reto más grande porque quizás mucha gente dirá: “¿Cómo se les ocurre pedir dinero cuando la gente no tiene trabajo?”… Es una oportunidad tan maravillosa que Dios nos está dando de ayudar al prójimo, todos fuimos iguales por muchos meses, porque el dinero no importa, porque no importa lo que hacías, porque no importa quién eras, viviste lo mismo, todos vivimos lo mismo, y por primera vez creo que estamos poniéndonos en el lugar del otro y estas oportunidades, que Dios nos da, son para ayudar, para devolver tantas bendiciones de los que pudimos seguir trabajando… En todos mis años que llevo haciendo Teletón me he dado cuenta que la gente que a veces más dona es la que menos tiene, y esa gente es la que te da las lecciones más grande de vida, porque se quitan lo que no tienen para dárselo al del al lado.

-Tu has estado en todos los TeletónUSA, ¿qué significa hoy esta causa para ti?

Karla Martínez: Teletón es la razón por la cual estoy en este negocio de la televisión, te lo he dicho en otras entrevistas, yo siempre he tenido muy clara mi misión que es servir, a mí nunca me interesó ser famosa, siempre mi misión fue muy clara, servir, y estas oportunidades son las que permiten poner en práctica mi propósito de vida… Cuando llega diciembre, es tan lindo porque ya estamos todos como emocionados de que se acerca el día. Cuando haces un Teletón tienes todos los sentimientos a flor de piel, terminas exhausto, pero con el corazón tan lleno de alegría, de regocijo, de ver como la unión de verdad puede hacer maravillas. Yo sé lo bendecida que soy, y todos los días le doy gracias a Dios, pero platicar con las familias te reafirma aun más todas las bendiciones que tienes. Todos los años se aprende algo, cuando veo mis historias y todos te podrán decir lo mismo, nos vamos a la casa pensando en ellos, yo no sé cómo le hacen de verdad, mis respetos.

– ¿Qué pasa con la mamá que vive esas historias, y vuelve a su casa y ve a sus hijas?

Karla Martínez: Lo primero que hago, a la hora que sea, las abrazo… Llego con el corazón lleno de amor, de agradecimiento, les doy un beso y su bendición… Todos los días agradezco, pero en esas noches en particular, de verdad agradezco tanto y tanto a Dios, poder ver a mis hijas no solamente caminar, correr, moverse, simplemente poder decirme “mamá… Muchas de esas mamás no han podido nunca escuchar que su hijo se lo digan, una palabra que es mágica, llego esas noches llena de amor.

-Por todo lo que hemos hablado, ¿cómo piensas que será este Teletón?

Karla Martínez: Un reto, porque estamos en medio de una pandemia, porque sé que muchas gente todavía duda de la causa, porque sé que mucha gente va a decir: “¿Cómo se les ocurre, cuando no hay trabajo, cuando la mitad del país o todo el mundo está sufriendo?”… Pero tengo fe, tengo la esperanza que la gente sigue ahí, sigue con el corazón abierto más que nunca, y seguimos todos encomendados a que Dios nos dé la fuerza y las palabras para llegar al corazón de la audiencia.

-Recién hablabas de los que todavía dudan, ¿qué le dices aquellas personas que no creen que el dinero que se junta sí va para el CRIT, para las rehabilitaciones?

Karla Martínez: Siempre va haber el incrédulo, cuando alguien me dice eso, yo le digo que vaya al CRIT, siempre está abierto. Incluso, si cualquiera quiere ir a pedir que le rindan cuentas de los números, te los pueden dar. Te dan una cita, y ahí tienen libro abierto para eso… Nadie esconde nada. Yo he vivido de primera mano el sentimiento de cada una de esas familias y cada uno de esos niños, he visto en sus ojos la alegría, muchos no pueden hablar ni moverse y esos ojos dicen todo. Yo he visto el agradecimiento en los ojos de esos niños…. En la vida no tenemos todo garantizado, algunos de estos niños que nacieron bien sanitos, la vida le cambió en un accidente, entonces tú nunca sabes. Tenemos una historia de una señora, que siempre donaba al Teletón y ahora su sobrino es el que está recibiendo terapias en el CRIT porque tuvo un accidente. El hecho de que uno ayuda quiere decir que un futuro, Dios guarde, si llegarás a necesitarlo ahí van a estar para ti también.

Teletón USA comenzará su transmisión este próximo sábado 12 de diciembre a las 10/9 AM Centro por Univision, y durará 17 horas, en donde se busca recaudará la mayor cantidad de dinero para poder solventar los tratamientos de los niños que son atendidos en el CRIT de San Antonio, Texas.

A Karla Martínez la acompañará en la conducción Alejandra Espinoza, Raúl González, Alan Tacher, Rafael Araneda, Galilea Montijo, Charytín Goyco, El Dasa, Natalia Jiménez, Paul Stanley y Lucero.

En la lista de estrellas que se unirán para apoyar a los niños están Ángeles Azules, J Balvin, Yennis Bencosme, Ally Brooke, Becky G, Camilo, Eduardo Capetillo y familia, Gabriel Coronel, El Dasa, Farina, Joss Favela, Luis Fonsi, Karol G, Greeicy, Larry Hernández, Natalia Jiménez, Melina León, Lucero, Ricky Martin, Mau y Ricky, Isabella Merced, Christian Nodal, Danna Paola, Maite Perroni, Chiquis Rivera, Paulina Rubio, Los Sebastianes, Thalia, Dayanara Torres, Victor Varona, Sebastián Villalobos y Sebastián Yatra.