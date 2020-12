Kobe Bryant fue la tercera búsqueda más recurrente en Google este año en Estados Unidos

La compañía de tecnología Google anunció sus principales tendencias de búsqueda del año y trascendió Kobe Bryant, quien falleció trágicamente a inicios del 2020, ocupó el tercer lugar en Estados Unidos, solamente debajo de “resultados electorales” y “coronavirus”.

Bryant, quien falleció en enero pasado en un accidente aéreo, al estrellarse el helicóptero en el que viajaba con su hija y otras siete personas, recibió un sinnúmero de homenajes y fue noticia durante la mayor parte del año.

Google argumentó que los resultados de tendencia son búsquedas que tuvieron un alto aumento en el tráfico durante un período sostenido en 2020 en comparación con el año anterior.

#ABCTecnología 📱: Las palabras más tecleadas por los internautas en el mundo fueron: “coronavirus”, “election results”; “Kobe Bryant”; “zoom”; “IPL”; “India vs New Zealand”, “coronavirus update”; “coronavirus symptoms”; “Joe Biden”; y “google classroom”. https://t.co/PJ7d3xGTJ8

En una categoría aparte, la de atletas más buscados, destacaron Tom Brady, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, el piloto de carreras Bubba Wallace y los boxeadores Mike Tyson y Tyson Fury; también el basquetbolista francés Rudy Gobert, quien fue duramente criticado por tocar, burlonamente, los micrófonos de todos los reporteros después de una conferencia de prensa; poco después fue el primer jugador de la NBA en dar positivo a coronavirus.

The top athletes searched on Google in the United States in 2020:

1. Ryan Newman

2. Tom Brady

3. Bubba Wallace

4. Mike Tyson

5. Rudy Gobert pic.twitter.com/PDQG3vlgxP

— Front Office Sports (@FOS) December 10, 2020