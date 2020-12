Plan de vacunación pone en una larga lista de espera a comunidades de NY más golpeadas por el COVID-19

Luego de la autorización este jueves por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del uso de la emergencia para administrar la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer, ahora en Nueva York se activan los motores de varios ‘frentes de guerra’ contra la pandemia, justamente cuando se registra una segunda ola de contagios y una larga lista de espera que deja a trabajadores esenciales en una cuarta fase del plan de inmunización.

Ahora, surge la gran interrogante sobre cuántas dosis llegarán a mediano y largo plazo para inmunizar a la mayoría de los neoyorquinos, que no forman parte de los primeros grupos de prioridad del sector salud establecidos por la Administración federal.

El gobernador Andrew Cuomo, dijo que el estado podría recibir las primeras entregas del fármaco este mismo fin de semana. Ya preliminarmente se había puesto como fecha de inicio del proceso de inmunización el próximo martes 15 de diciembre.

La asignación del primer lote de 170,000 dosis será para residentes de hogares de ancianos y personal de estos asilos, además de los trabajadores de atención hospitalaria. Aunque eso no significa que incluirá a todos los equipos de los centros de salud. En la primera fase se precisan áreas muy específicas.

“Se debe dar prioridad a los profesionales de la sala de emergencias, personal de las Unidades Cuidados Intensivos y quienes están al frente de los departamentos de neumología”, precisó Cuomo.

Las autoridades de Nueva York dejan claro que el Gobierno federal es el responsable de la compra y la distribución del fármaco, además de disponer cómo, cuándo y a quién debe ser aplicada. El esquema deja en una larga lista de espera a miles de trabajadores esenciales y comunidades vulnerables.

Precisamente ante esta realidad, el gobernador Cuomo y una coalición de grupos enviaron este jueves una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, pidiendo un programa federal de vacunación “justo y equitativo”.

En la misiva se insta al Gobierno federal a enmendar sus planes para incluir rápidamente a las comunidades más afectadas por la pandemia.

“Las comunidades negras, hispanas, asiáticas y de bajos ingresos pagaron el precio más alto durante el COVID-19, históricamente desatendidas por las instituciones de salud. Es responsabilidad del gobierno federal rectificar su programa. La primera ronda de vacunas se distribuirá la próxima semana. Brindemos soluciones rápidas “, especifica la comunicación.

Está previsto que la Gran Manzana reciba unas 72,000 dosis de la primera asignación, la mayor cantidad para cualquier región del estado, seguida por Long Island a donde se enviarán 26,500 unidades.

“Distribuir esta vacuna será una operación gubernamental difícil e intrincada que no habíamos visto antes, pero estamos seguros que esta es el arma que ganará la guerra”, expresó Cuomo.

Nueva York se adaptará a la estrategia de vacunación en hogares de ancianos diseñada por gobierno federal, que consiste en que los empleados de CVS y Walgreens inocularán a los residentes y al personal de estas instalaciones. El mismo procedimiento que con la vacuna contra la gripe, el cual tiene previsto iniciarse el próximo 21 de diciembre.

Próximamente se emitirá una guía muy específica para que no existan dudas de cómo los hospitales deben seleccionar a su personal priorizados como “de alto riesgo”, para que se vacunen en las próximas semanas.

The federal government’s vaccine distribution plan must be equitable.

The communities hit hardest by the pandemic can’t be the last to receive the vaccine.

My letter with dozens of advocates to @HHSGov Secretary Azar: pic.twitter.com/HaiejlF52y

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 10, 2020