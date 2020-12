Auroras boreales se vieron claramente en Alaska; globo meteorológico capta espectáculo de luces celestes

Desde principios de esta semana, residentes en distintos estados de Estados Unidos y en otras partes del mundo han estado compartiendo imágenes en redes sociales del avistamiento de auroras boreales como resultado de la descarga solar del pasado 7 de diciembre.

Redes como Twitter evidencian las también llamadas “luces nórdicas” en estados como Alaska y Nebraska.

Pic I took last night of a clear starry night while looking for the #AuroraBorealis . And Tonight, under a constant cover of clouds, you get a glimpse of the Northern Lights. Hard to see but so cool! @kare11 @KSTP pic.twitter.com/sJMlfnxQbY

No #AuroraBorealis in Ord, Nebraska, but I was able to capture these on my Pixel 4a. pic.twitter.com/YnQ1u6yGD5

En Alaska, un globo sonda o meteorológico lanzado a la atmósfera captó las luces. El globo alcanzó unos 126,000 pies sobre la superficie sobre Fairbanks.

#VIDEO | Auroras' dazzling beauty captured by camera attached to weather balloon over Fairbanks, Alaska. #AuroraBorealis #Aurora #NorthernLights 🎥Nate Luebbe pic.twitter.com/RSV9ZdbeG9

A weather balloon with a camera was sent into the atmosphere to capture the Northern Lights. ⚡

Reaching 126,000 feet above the surface, the payload captured the scene over Fairbanks, Alaska. 🪂#AuroraBorealis #Aurora #NorthernLights 📷Nate Luebbe pic.twitter.com/oZtucMfJYX

— Orbit Inside (@orbitinside) December 10, 2020