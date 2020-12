Gobernador ordena el cierre de bares y restaurantes de NYC en su interior a partir del lunes por alza de casos de COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lo que muchos temían desde hacía varias semanas en la ciudad de Nueva York, se hizo realidad. A partir del próximo lunes, los bares y restaurantes de la Gran Manzana deberán cerrar su servicio interior, debido al incremento de contagios de COVID-19 y las hospitalizaciones.

Así lo anunció este viernes el gobernador Andrew Cuomo, tras terminar el plazo de cinco días que había fijado desde el lunes pasado para que se estabilizaran las hospitalizaciones en los cinco condados, destacando que por el contrario han ido en aumento. Actualmente los hospitales de la ciudad tienen a 1,668 pacientes con COVID-19 internados, mientras que la cifra en todo el estado supera ya los 5,321 casos, elevando la capacidad hospitalaria a más del 80%. El promedio de contagios de los últimos 7 días subió a 5.35%, con 2,559 nuevos casos positivos, y 87 muertes en todo el estado.

“El comedor interior cerrará en la ciudad de Nueva York a partir del lunes. Las hospitalizaciones no se han estabilizado y con una tasa de infección en aumento y la densidad de la ciudad de Nueva York, esto significa que comer en el interior es un riesgo demasiado alto”, dijo el mandatario estatal, advirtiendo que los otros servicios seguirán sin cambios. “Continuará la comida para llevar, a domicilio y al aire libre”.

Cuomo manifestó que entiende que esta decisión creará un impacto en los negocios, pero aseguró que de no ordenar el cierre de los restaurantes en su interior, se corre el grave riesgo de que se vuelva a cierres más extremos como los ocurridos en la primavera.

“Si tenemos 90% de los hospitales a su capacidad, si vemos eso y vemos el sistema hospitalario abrumado, no habría más opción que cerrar economía”, dijo Cuomo, agregando que la situación es tan crítica en algunas zonas de la Gran Manzana, como Staten Island, que siendo solo el 5% de la población de Nueva York, registró 26 muertes en el último día, es decir casi el 25% del total de fatalidades.

“En Nueva York está aumentando la tasa de transmisión, ese es el problema principal, ha subido y en ambientes con densidad es un gran problema“, comentó el gobernante. “En Nueva York lo que estará pasando es que bajarán de un 25% de servicio interior a cero, y aunque sé que es un impacto, hemos compensado las cosas de muchas maneras, como los comedores en el exterior, que se ha expandido y los pedidos para llevar ahora son algo diferente (…) no es que no entienda o no aprecie las pérdidas, porque también nosotros perdemos algo de cada dólar, pero hemos hecho lo que hemos podido y con esa densidad de transmisión es razonable hacerlo”.

Cuomo no mencionó cuando podría reestablecerse el servicio interior en bares y restaurantes, y mencionó que dependerá del análisis de los indicadores en las semanas futuras, cuando se prevé que seguirán aumentando los casos por la temporada navideña y las reuniones familiares amplias que aunque deberían evitarse, aseguró que muy probablemente se darán.

“No va a ser para siempre (el cierre), pero tenemos que pasar por ese período y entre más rápido pasemos ese período, más rápido regresaremos”, agregó el líder neoyorquino, advirtiendo que todavía quedan por lo menos seis meses de prueba dura en la lucha contra el COVID-19, mientras la vacuna regule la situación.

‘Estocada mortal para estos negocios’

La decisión fue vista por empleados y dueños de pequeños restaurantes como un balde de agua fría o como la estocada mortal que temían que sucediera.

“Esto es lo más terrible que nos puede pasar, es algo muy duro para nosotros los más pequeñitos que ni siquiera tenemos mesas afuera. Nos están matando y justo en plena Navidad cuando esperábamos recuperarnos un poquito más”, aseguró José Ospina, trabajador de Tacos México, de Long Island City, en Queens.

Asimismo, Ivonne Martínez, de La casa del sabor, en Astoria, en Queens, se mostró muy preocupada por el cierre y pidió a las autoridades estatales y municipales que ayuden a los negocios con algún subsidio o ayuda económica para poder salir al paso.

“Nosotros abrimos aquí hace apenas un mes, no tenemos mesas afuera y esto nos va a dejar muy mal a todos”, dijo la madre ecuatoriana. “Aquí somos tres empleadas, y sin gente que venga a comer adentro, seguramente no nos necesitarán a todas, por lo que la Ciudad y el Estado deberían hacer algo para no ahorcarnos más”.

El alcalde Bill de Blasio también reconoció que el aumento de hospitalizaciones se está convirtiendo en el desafío mayor en medio de la segunda ola del coronavirus en la Gran Manzana y se mostró de acuerdo con cerrar los restaurantes interiores. Y aunque reconoció que tendrá un impacto grande entre muchos trabajadores, ya que ese servicio implicó el regreso a labores de unos 100,000 puestos de trabajo, dijo que la prioridad debe ser proteger la salud pública.

“Siento una tremenda empatía por los dueños de restaurantes, muchos de ellos son negocios familiares, queremos que sobrevivan. Los necesitamos para sobrevivir”, dijo el Alcalde, asegurando que las nuevas hospitalizaciones el último día superaron su nivel y llegaron a 205. “Pero al mismo tiempo, estos números no mienten. Por primera vez, lamentablemente, nuestros tres indicadores han superado sus umbrales. Esa es una segunda ola. Tenemos que luchar para salvar vidas. Tenemos que luchar para iniciar nuestra recuperación”.

Extienden orden que evita desalojos

Cuomo también anunció que extenderá la orden para evitar que los dueños de los locales comerciales en Nueva York puedan desalojar a los negocios por no poder pagar sus rentas y pidió al Gobierno federal que le tienda la mano a las pequeñas empresas que se verán afectadas con este nuevo cierre.

“El Gobierno federal debe darles un alivio a los bares y restaurantes“, dijo Cuomo, destacando que la ayuda que el gobierno estatal pudiera eventualmente ofrecer, dependerá también de los fondos que Washington destine para los estados y las municipalidades.

