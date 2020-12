Se escapó de la cárcel por 2da vez asesino de adolescente neoyorquina

Veron Primus, un hombre acusado en ausencia por el homicidio en 2006 de la adolescente Chanel Petro Nixon en Brooklyn (NYC), se escapó por segunda vez de la prisión donde estaba recluido en la isla caribeña St. Vincent.

Primus (33) huyó junto a Ulric Hanson, un asesino convicto con el que estaba preso en Kingstown, la capital de la isla. “Ambos hombres son considerados armados y muy peligrosos”, dijo el boletín policial.

Primus, quien nació en St. Vincent y luego emigró a Nueva York, estaba esperando juicio en la isla por el asesinato en 2015 de la agente inmobiliario Sharleen Greaves y cumplía condena por su primera fuga de prisión en el otoño de 2019. Después de ese primer escape se entregó a autoridades en las siguientes 12 horas.

Primus creció en Brooklyn y asistió a la escuela aquí, donde conoció a la joven Nixon en la iglesia. El Día del Padre de 2006 la estudiante, que entonces tenía 16 años ,le dijo a su familia que iba a presentar una solicitud de empleo en Applebee’s en Fulton Street, cerca de su casa en Bedford-Stuyvesant.

Se suponía que Primus, quien entonces tenía 19 años y vivía en Crown Heights, se encontraría con ella, pero la joven nunca volvió a casa. Su cuerpo fue descubierto cuatro días después, doblado en una bolsa de basura en una acera de Kingston Avenue, a una milla de su casa. La autopsia determinó que la habían estrangulado.

Primus fue cuestionado por la policía, pero en ese momento no fue acusado por la muerte de la estudiante de secundaria. Más tarde cumplió condena en una prisión del estado Nueva York por violar una orden de protección contra una novia.

Al terminar esa sentencia fue deportado a St. Vincent en 2015. En unos meses volvió a tener problemas legales y fue acusado por el secuestro en 2016 de su ex novia Mewanah Hadaway aunque los cargos fueron retirados porque ella se negó a testificar.

Después del primer escape de Primus el año pasado en El Caribe, la madre de Nixon habló con Pix11 desde Brooklyn. “Es un manipulador, es un psicópata”, dijo Lucita Nixon.

