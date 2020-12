Hispana le disparó a policías mientras huía en autopista de NJ; ahora fue acusada de intento de homicidio

Lakisha Maldonado fue arrestada y ahora enfrenta múltiples cargos después de que una persecución policial terminó con disparos contra agentes que intentaban detenerla en Nueva Jersey, la madrugada del miércoles.

Según las autoridades, un oficial de policía de Ringwood Borough observó un Ford Explorer estacionado en Ringwood State Park alrededor de las 5:30 a.m. Al acercarse, la conductora Maldonado (30) se alejó inesperadamente, causando lesiones al agente.

Otro oficial intentó detenerla, pero ella continuó huyendo y llevó a la policía a perseguirla por la Interestatal 287 Norte. El SUV finalmente se detuvo a lo largo de la carretera en Mahwah Township.

Cuando los oficiales se acercaron al vehículo de Maldonado en un intento de arrestarla, la mujer sacó una pistola y disparó tres rondas. Nadie resultó herido, pero se desconoce por qué la sospechosa huyó en primer lugar, dijo la policía estatal.

El incidente provocó el cierre de un largo tramo de carriles en dirección norte de la I-287, causando grandes retrasos en el tráfico.

Maldonado, residente de Leeds (Alabama), fue acusada en el condado Bergen (NJ) de intento de homicidio, eludir, resistirse al arresto y posesión ilegal de un arma, entre otros cargos, reportó RLS Media.

