NYPD busca a violador de una quinceañera en Brooklyn

NYPD está buscando a un hombre señalado de violar a una adolescente en un apartamento en Brooklyn (NYC).

Según su denuncia, la joven de 15 años fue con el hombre a una residencia privada cerca de las avenidas F y McDonald en el vecindario de Kensington alrededor de las 6:30 p.m., el 4 de diciembre. Fuentes policiales dijeron que la víctima acababa de conocer al sospechoso en un parque cercano.

Una vez dentro del apartamento, el hombre empujó inesperadamente a la quinceañera sobre una cama y la violó. Después de la agresión sexual, el atacante le dijo a la víctima que se marchara, según las autoridades.

Ella se fue y luego llamó al 911. Los servicios de emergencias médicas la transportaron a un hospital cercano donde fue tratada y dada de alta.

La policía de Nueva York publicó ayer imágenes de una cámara de vigilancia del hombre que están buscando. Se le describe como de unos 20 años, 6 pies de altura con una constitución mediana y cabello negro rizado, detalló Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for RAPE: On 12/4/20 at 6:30 PM inside of a home near McDonald Ave & Ave F in #Brooklyn’s @NYPD70Pct, the pictured subject forcibly raped a 15-year-old female victim. Any info? ☎️Call us anonymously at 1-800-577-TIPS. You may receive a reward of up to $2,500. pic.twitter.com/8AqyDFPylp

