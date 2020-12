Alerta por tormenta de nieve en Nueva York y zona triestatal

La primera gran tormenta de nieve se espera que impacte Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el miércoles y jueves, según Accuweather, uno de los sistemas más confiables en pronóstico del tiempo.

La nieve podría alcanzar también la zona de Nueva Inglaterra, que comprende los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.

Los reportes señalan que la acumulación de la nieve podría ser de hasta 10 pulgadas y un mínimo de seis, según los primeros reportes, pero este lunes se indicó que algunas zonas podrían registrar hasta 18 pulgadas.

A broad swath of 12-18 inches of snow is projected to fall across parts of the Northeast later this week. And some areas could receive more than 2 feet. The latest @accuweather forecast: https://t.co/6ZRUnsrJfj pic.twitter.com/sMvzQOg0EG

— AccuWeather (@breakingweather) December 14, 2020