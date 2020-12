Donald Trump y Bernie Sanders piden nuevo cheque de estímulo

Aunque en forma indirecta, el presidente Donald Trump se sumó a la propuesta del senador Bernie Sanders (Vermont) para enviar nueva ronda de cheque de estímulo a los estadounidenses.

“En este momento quiero que los cheques, por más dinero del que están hablando, vayan a la gente… Estoy presionando mucho”, dijo el mandatario en Fox News este domingo.

El mandatario ha respaldado el envío de nueva ayuda, incluso una de hasta $2,000 dólares.

Sin embargo, el único plan de ayuda directa por persona es impulsado por los senadores Sanders, y el republicano Josh Hawley (Missouri).

Ambos legisladores presentaron la semana pasada un proyecto de ley que adjuntaría una enmienda para un segundo cheque de $1,200 dólares.

I introduced an amendment with @HawleyMO that would provide a direct payment of $1,200 for working-class individuals, $2,400 for couples and $500 for kids.

If that amendment was signed into law, what would it mean for you and your family?

— Bernie Sanders (@SenSanders) December 12, 2020