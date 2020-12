Messi vs. Neymar: El sorteo de la Champions League designó duelo de alarido

El sorteo de la Champions League para designar los duelos de octavos de final del torneo europeo de clubes más importante de Europa se efectuó este lunes y dejó partidos interesantes, destacando el Barcelona vs. París Saint-Germain.

Los excompañeros Neymar y Lionel Messi, quienes se rumora que podrían volver a jugar juntos el próximo torneo, tendrán que verse las caras en la cancha antes de que sepamos si eso realmente sucederá. El que pierda tendrá una dolorosa eliminación del torneo en una etapa temprana.

Es un hecho que el Barcelona, que no pasa por su mejor momento ni en la Champions League ni en La Liga, hubiera preferido enfrentar a otro equipo menos complicado; sin embargo, no se esperaba menos, ya que al perder por goleada su duelo más reciente del torneo europeo contra la Juventus, le fue arrebatada la cima del sector y forzosamente tendría que enfrentar a un equipo cabeza de grupo.

Los duelos restantes que designó el sorteo son los siguientes:

Tal y como se aprecia, el Real Madrid tendrá que enfrentar al Atalanta, uno de los ocho mejores de la Champions pasada, pero que ahora no pasan por un buen momento interno, debido a roces en el vestuario entre su DT y algunas de sus figuras.

Por otra parte, la Juventus de Cristiano Ronaldo tendrá como rival a “Tecatito” Corona y el Porto de Portugal, mientras que el campeón defensor, el Bayern Múnich jugará contra la Lazio.

Otro duelo atractivo será el del Atlético de Madrid, que clasificó como segundo de su grupo, por debajo del Bayern, si quiere seguir avanzando tendrá que vencer a un primer lugar, en este caso el Chelsea.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020