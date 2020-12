Renuncia William Barr, fiscal general de Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció este lunes que William Barr, fiscal general de Estados Unidos, renunció a su cargo.

La salida de Barr se da a pocos minutos de que el Colegio Electoral confirmara a Joe Biden como próximo presidente del país.

“Acabo de tener una buena reunión con el fiscal general Bill Barr en la Casa Blanca“, escribió Trump en Twitter. “Nuestra relación es buena, ha hecho un trabajo extraordinario. Por su carta, Bill dejará su cargo antes de Navidad para pasar las fiestas con su familia”.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020