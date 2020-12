Horrible escena en Central Park cerca del Met Museum de Nueva York: hombre se cortó el cuello con una sierra

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un hombre aparentemente se suicidó cortándose el cuello con una sierra para metales debajo de la pasarela Glade Arch de Central Park (NYC).

Un corredor descubrió el cuerpo del hombre de 41 años boca arriba, con un corte en el cuello, en el suelo debajo del arco en East Drive y 79th St, cerca del Met Museum, a la vuelta de la esquina de un patio de recreo, alrededor de las 10 am del lunes y llamó al 911, dijo la policía.

Tenía una sierra para metales en la mano izquierda, cubierta de su propia sangre, dijeron las autoridades. “Según las heridas que tenía, parece como si se hubiera abierto el cuello con una sierra”, dijo un portavoz de NYPD.

Una investigación preliminar no indica ningún signo de asalto, aunque la oficina del médico forense de la ciudad no ha determinado oficialmente la causa de la muerte del hombre no identificado. No se encontró ninguna nota de suicidio en el lugar, destacó New York Post.

Busque ayuda