Joven mató a anciana de 91 años y luego se suicidó en hogar de Nueva York

Un hombre de 31 años aparentemente mató a una anciana y luego usó el arma de fuego contra sí mismo dentro de una residencia en Lakeview, Long Island (NY).

Según la policía de Nassau, se recibió una llamada al 911 por un disturbio con un arma en 829 Myrna Drive. Cuando los oficiales llegaron a la 1:40 p.m. del viernes, escucharon dos disparos provenientes de la casa.

Los agentes entraron y encontraron a una mujer de 91 años y un hombre de 31 años, ambos muertos por heridas de bala. Las víctimas no fueron identificadas de inmediato y tampoco se estableció un posible vínculo entre ellos.

