Paramédico de Nueva York dice que debe hacer “trabajos eróticos” para compensar su bajo salario; Ocasio Cortez la apoya

Lauren Caitlyn Kwei, joven paramédico (EMS) de la ciudad de Nueva York, dice que el bajo salario que recibe la llevó a buscar dinero extra publicando en internet fotos y videos eróticos de ella misma.

Kwei, de 23 años, trabaja para SeniorCareEMS, una empresa de ambulancias que presta servicios a hospitales en el sistema 911 de NYC. “La conclusión: no me pagan mucho. Sólo estoy tratando de llegar a fin de mes”, declaró Kwei a New York Post. “Realmente no creo que esto tenga nada que ver con ser paramédico”.

“¡Pague u ocúpese de sus propios asuntos!”, dijo Kwei, quien en la plataforma OnlyFans usa el nombre lau@lauuu, y en Twitter @foxxyllama

Nativa de West Virginia, Kwei comenzó a publicar contenido erótico en agosto de 2019. “Al final del día, no afecta la forma en que trato a las personas. Lo que hago en mi tiempo libre es asunto mío. No tiene ningún efecto sobre cómo cuido a mis pacientes. Sé cuando estoy trabajando, soy paramédico. Creo que soy bastante buena en mi trabajo”.

Y agregó: “Hay muchas personas que son profesionales médicos que tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con sus propios cuerpos. No lo estoy haciendo en el trabajo. Los trabajadores de la salud no ganan mucho dinero. Y no soy la única que intenta llegar a fin de mes”.

Al conocerse su historia, la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio Cortez (AOC) la apoyó. “El trabajo sexual es trabajo. El gobierno federal no ha hecho casi nada para ayudar a la gente en meses. Debemos aprobar controles de estímulo, UI (seguro de desempleo), ayuda para pequeños negocios, financiamiento hospitalario, etc. Mantenga el foco de la vergüenza ahí, no en marginar a las personas que sobreviven a una pandemia sin ayuda”, escribió el miércoles en su cuenta de Twitter.

Tras publicarse la historia de Kwei, supuestamente está en riesgo de ser despedida y en tres días ha recaudado casi $70 mil dólares en donaciones en GoFundMe.

