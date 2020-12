“Santa Claus es inmune al coronavirus”: mensaje de la OMS para calmar a los niños

Santa Claus es inmune al coronavirus y, sin problemas, podrá viajar por todo el planeta y entregar regalos esta Navidad, dijo ayer la Dra. María Van Kerkhove, líder la Organización Mundial de la Salud (OMS) a cargo de la pandemia, alegando que tuvo una “breve charla” con el gran héroe infantil.

La pandemia ha colocado a muchos países bajo bloqueo fronterizo e impuesto estrictas medidas de distanciamiento social que preocupan a los niños sobre cómo el virus podría afectar las legendarias actividades anuales de Papá Noel, reconoció la organización.

Santa Claus, siendo mayor y con sobrepeso, se coloca teóricamente en el grupo de mayor riesgo de contraer el virus. “Entiendo la preocupación por Santa, porque es mayor”, afirmó Van Kerkhove, en una conferencia de prensa. “Puedo decirles que Santa Claus es inmune a este virus”, añadió la doctora neoyorquina, quien tiene dos hijos pequeños, reportó The National News.

“Tuvimos una breve charla; él y la señora Claus están muy bien, muy ocupados en este momento”, comentó al responder una pregunta sobre si el personaje de gran barriga y barba blanca estaría limitado este año, para frustración de los más pequeños.

Siguiendo el tono informal durante la sesión informativa, Van Kerkhove dijo que los líderes mundiales han relajado las medidas de cuarentena que están obstaculizando los viajes globales y permitirían que Santa y sus renos voladores ingresen a su espacio aéreo y entreguen los regalos.

En un tono más serio, el epidemióloga Van Kerkhove aprovechó la oportunidad para enfatizar las pautas de distanciamiento social. “Creo que es muy importante que todos los niños del mundo comprendan que el distanciamiento físico de Santa Claus y también de los propios niños debe ser estrictamente impuesto”. Además, deben irse a la cama temprano en Nochebuena y escuchar a sus padres, añadió.

El mes pasado, el Dr. Anthony Fauci, considerado el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., también dijo: “Santa, de todas las buenas cualidades, tiene una buena inmunidad innata”.

The @WHO says Santa Claus is immune to the coronavirus and will deliver presents on Christmas, but stressed that the children of the world physically distance themselves from others and listen to their parents. https://t.co/vIzlFVx6Zf pic.twitter.com/ObH0nYrprb

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) December 15, 2020