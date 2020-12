Trabajador fue baleado desde un auto mientras repartía comida en Nueva York

Un trabajador de 25 años recibió un disparo en el estómago y la mano cuando se dirigía a hacer una entrega de comida en Harlem (NYC).

Al parecer no era el objetivo, sino quedó atrapado en medio de un tiroteo, según fuentes policiales. Sucedió en West 148th St y Amsterdam Av, vecindario conocido como Sugar Hill, alrededor de las 7:30 p.m. del lunes.

La policía cree que el hombre no identificado fue herido inadvertidamente cuando los ocupantes de dos autos negros se dispararon entre sí. La joven víctima dijo a los investigadores que ambos vehículos estaban acelerando cuando escuchó dos disparos provenientes de ellos.

Poco tiempo después se dio cuenta de que había sido alcanzado por balas y caminó alrededor de una cuadra, hasta recibir ayuda. Fue llevado al Harlem Hospital en condición estable y hasta ayer no se habían realizado arrestos, informó New York Post.

Durante la pandemia ha aumentado el número de repartidores en NYC, para paliar las normas del confinamiento. Ellos, la mayoría inmigrantes, se quejan de carecer de un salario digno y seguro médico; falta de acceso a baños y áreas de espera seguras, especialmente durante la lluvia, el frío y el calor; y piden más apoyo de las fuerzas del orden locales para reprimir los robos y asaltos.

En tanto, este año ha aumentado la violencia armada en la ciudad, pero según NYPD la gran mayoría de los sospechosos detenidos son liberados pronto y reinciden, debido a la reforma penal y la orden de vaciar las cárceles para evitar contagios.

Out essential workers are caught in the gunfire once again – and radiosilence from those who only make time for photo ops. Time for new leadership. #safernyc ⁦@savetheuws⁩ ⁦@ManhattanDA⁩ ⁦@JuliaManhattan⁩ ⁦@WestSideSpirit⁩ ⁦https://t.co/Jd57Zo2G35

— West Side Community Organization (@westsideco_org) December 15, 2020