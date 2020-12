DoorDash anuncia que intervendrá para que dueños de restaurantes permitan uso de los baños a repartidores

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Son muchas las quejas y reclamos que tienen los repartidores de comida en la ciudad de Nueva York, que a diario se ganan la vida en medio de la pandemia del COVID-19, pero en especial hay una, que pareciera un derecho básico de sentido común, que no se les respeta. Los trabajadores de la industria de los “deliveries” aseguran que la gran mayoría de los restaurantes a los que acuden a recoger las órdenes de comida para entregar, a través de aplicaciones, no les permiten usar el baño cuando ellos lo necesitan.

Y justo cuando ese gremio laboral ha empezado a organizarse en la Gran Manzana para exigir como grupo, con el apoyo de líderes políticos de la ciudad, que se dignifique su trabajo con leyes de protección, entre ellas el acceso a baños de los restaurantes, una de las compañías a las que sirven se manifestó.

DoorDash, una de las aplicaciones más grandes de todo el país, con la que trabajan miles de repartidores en Nueva York, la mayoría inmigrantes, anunció que ofrecerá algunas concesiones a los repartidores.

A través de su blog, la compañía aseguró el miércoles que promoverá que se permita el acceso de los repartidores a los baños en los restaurantes, al tiempo que mencionaron que promoverán nuevas medidas de seguridad y entrega directa de equipos para bicicletas. Asimismo ofrecerán dos semanas de alquiler gratuito de bicicletas eléctricas, con un depósito de $100.

La aplicación destacó que de los 4,141 restaurantes de la Gran Manzana a los que sirven, ya han logrado que unos 200 den luz verde al uso de baños.

DoorDash agregó que empezará a implementar la creación de un botón de asistencia de emergencia a repartidores, equipos reflectantes gratuitos para aquellos trabajadores que usan bicicletas o motos eléctricas, y equipo de seguridad con descuento de la tienda DoorDash, como soportes para teléfonos y cascos.

Pese a sus comentarios, DoorDash no hizo referencia a otro de los reclamos de los repartidores, no solo en Nueva York sino a nivel nacional, que tiene que ver con el pago de salarios y el trato a sus repartidores como empleados y no como contratistas independientes, como ocurre actualmente.

La falta de este tipo de figura laboral, evita que las compañías que manejan las aplicaciones de repartidores de comida, a las que se suman otras como Uber Eats, Seamless, Grubhub y Postmates, entre otras tengan obligaciones básicas con los “deliveries” como pagos de horas extra, licencia por enfermedad pagada, salario mínimo, y compensaciones por daños y perjuicios relacionados con el ejercicio de su labor.

Hermelindo Luján, quien trabaja como repartidor en Manhattan hace 5 años, mencionó que las intenciones de DoorDash son “un mero inicio”, pero advirtió que deben poner la tabla en un punto más alto y ofrecer salarios y beneficios laborales.

“Yo sobre eso no puedo darles las gracias, porque es lo mínimo que pueden hacer esas compañías, tratar de pedirle a los restaurantes que les dan dinero que nos presten los baños y darnos algunos cascos son cosas básicas”, dijo el joven mexicano. “Creo que la verdadera muestra de compromiso con nosotros es una oferta laboral que se base en los derechos de los trabajadores, porque hacemos un trabajo, no solo igual que cualquier otro, sino mucho más riesgoso”.

Ligia Guallpa, directora del Proyecto de Justicia para los Trabajadores aseguró que al final del día lo que va a prevalecer son las leyes que la Ciudad y el Estado puedan impulsar para dar verdaderas protecciones a los “deliveristas”, como son llamados en el grupo que se está organizando.

“Sabemos que al final del día, si no es con una ley, eso no va a suceder, por eso exigimos al Concejo Municipal que dé paso rápido a aprobar leyes que protejan a nuestros trabajadores deliveristas, no solo sobre el uso de los baños, sino sobre salarios, protecciones, condiciones mejores y respeto a su labor”, dijo la activista.

El concejal Ydanis Rodríguez, quien ha sostenido conversaciones con DoorDash, apoyó que la compañía esté manifestándose directamente sobre las necesidades básicas de los repartidores, pero destacó que tiene que haber un paso más adelante, con propuestas complejas que integren iniciativas para mejorar las condiciones de los trabajadores en materia de seguridad, protección y salarios dignos.