Aprueban leyes para proteger a trabajadores de comida rápida en Nueva York: primera ciudad en EE.UU.

Miles de trabajadores de comida rápida de NYC obtendrían mayores protecciones bajo dos proyectos de ley que fueron aprobados ayer en el Concejo Municipal y que el alcalde Bill de Blasio también respalda.

Los dos textos aumentarían las protecciones para los trabajadores de las grandes empresas de comida rápida. Nueva York tiene unos 3 mil establecimientos de comida rápida que emplean a casi 67 mil trabajadores, dos tercios de ellos mujeres y casi 90% personas de color, según el grupo de defensa “Center for Popular Democracy”.

Una de las leyes prohibiría despedidos sin una “causa justa”, es decir, demostrar que el empleado no cumplió con las obligaciones laborales o que ha dañado los intereses comerciales del patrono.

Otra requeriría que los despidos ocurran por antigüedad, protegiendo a los trabajadores que han estado más tiempo en una empresa determinada. Las pautas de arbitraje también se establecen en los proyectos de ley, que entrarán en vigor dentro de seis meses después de aprobarse con una abrumadora mayoría ayer, destacó Gothamist.

El alcalde De Blasio adelantó que tenía la intención de firmar el proyecto de ley. “Los trabajadores han sido los más afectados por la pandemia y merecen protección y salarios justos”, dijo en un comunicado. “Estoy orgulloso de apoyar a los trabajadores de la comida rápida mientras nuestra ciudad crea una recuperación más equitativa“.

Nueva York sería la primera gran ciudad estadounidense en brindar tal seguridad laboral, dijeron expertos en derecho laboral, y podría establecer un modelo para otras ciudades y estados, apuntó The New York Times.

“Los trabajadores de comida rápida han sido sometidos a entornos laborales injustos y han sido víctimas de una reducción injusta de horas o despidos arbitrarios, lo que los ha llevado a vivir en un estado constante de incertidumbre”, dijo la concejal Adrienne Adams (D) durante un reunión vía Zoom ayer.

“Estos empleados se levantan antes del amanecer o trabajan durante la noche, viajan largas horas al empleo, realizan trabajos físicamente exigentes y se pierden las comidas con sus propias familias”, agregó Adams, una de los patrocinadores principales del paquete legal, junto al concejal Brad Lander (D).

Estos proyectos de ley se aplican a las cadenas de comida rápida que tienen al menos 30 ubicaciones en todo el país, incluidas Chipotle, Domino’s, McDonald’s, Burger King y KFC, entre otros nombres familiares.

Las nuevas reglas son la última victoria para los trabajadores de la comida rápida que han hecho de la ciudad de Nueva York una especie de laboratorio para los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales. Fueron la primera fuerza laboral en la nación en organizar manifestaciones para aumentar el salario mínimo por hora a $15 dólares.

Los opositores, incluidos los restaurantes de comida rápida y grupos industriales, dicen que las nuevas reglas obstaculizarán su capacidad para administrar a su personal y dificultarán la contratación y retención de trabajadores en un momento en que la pandemia ha dejado a tantas personas desempleadas.

Las medidas “van a asestar un golpe devastador a la industria de los restaurantes”, predijo el concejal Eric Ulrich (R). “Deberíamos levantar barreras y burocracia en un momento como éste (…) crucial en lo que respecta a la recuperación económica de la ciudad de Nueva York. Estos proyectos de ley no nos ayudarán a lograrlo”.

“No one should get fired on a whim, but for years this has been the norm for fast-food workers. Today they won a big victory for job stability and dignity." All workers deserve #JustCauseNoExceptions and the basic dignity and right of job security. 🎉👏✊ https://t.co/EE81LXLrWY

— NewsGuild of New York (@nyguild) December 18, 2020