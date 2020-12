Indígenas latinos residentes en Nueva York se manifiestan para exigir protección a sus comunidades

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En medio de la segunda ola del COVID-19, que no solamente ha dejado más de 20,000 muertes en la Gran Manzana sino un enorme daño en la economía de miles de familias de bajos recursos, indígenas latinos de los cinco condados se unieron este viernes para levantar su voz y exigir protecciones a sus comunidades.

A través de la Asamblea de Pueblos Indígenas Inmigrantes de Nueva York, decenas de indígenas, activistas y líderes políticos y comunitarios se reunieron para pedir a los gobiernos estatal y local que no los excluyan y les den el trato que se merecen como miembros de la ciudad.

Dentro de la lista de peticiones de los manifestantes están el aumento de los servicios de idiomas en los consulados para sus lenguas originales, protección para los repartidores de comida y la aprobación del impuesto a los multimillonarios para financiar a los trabajadores excluidos.

“Las comunidades indígenas no hemos sido incluidos al igual que los demás compañeros inmigrantes con las ayudas y en esta ciudad, como indígenas hablantes de lenguas originarias, se nos ha complicado obtener acceso a servicios médicos”, dijo Yoloxochilt Marcelino, originaria del estado de Guerrero Montaña Alta. “Y al no poder recibir intérpretes por no hablar o no comprender bien, no adquieren servicios de manera debida y nos toman por personas ignorantes que no entendemos”.

La activista, quien habla la lengua Tuu’nsavi mixteco, aseguró que aunque el Consulado mexicano asegura que en la Gran Manzana hay un estimado de 35,000 indígenas, su cálculo es que son más de 200,000, muchos de ellos trabajando en la industria de repartidores y restaurantes.

La asambleísta Carmen de la Rosa, miembro de la Asamblea estatal, se unió a la manifestación y pidió por los derechos de los indígenas, advirtiendo que muchos se quedaron sin trabajo y han sido excluidos de ayudas.

“Como líderes legislativos no podemos hacer la vista gorda ante nuestros más vulnerables, en particular los inmigrantes indígenas que son trabajadores esenciales y excluidos. Hoy hacemos un llamado al gobernador Cuomo para que escuche nuestro plan y cobre impuestos a los multimillonarios para crear un fondo para trabajadores excluidos”, dijo la legisladora.

La senadora Jessica Ramos también hizo un llamado para que estos grupos tengan las protecciones que se merecen y pidió que se apruebe el impuesto a los millonarios.

“Los inmigrantes indígenas viven en la intersección de ser trabajadores esenciales y excluidos. Su trabajo crea riqueza en nuestro estado. Tenemos más multimillonarios en Nueva York hoy que antes de la pandemia. Colectivamente valen más de $500 mil millones y han ganado cerca de $77 mil millones más en los últimos meses”, dijo la legisladora. “Pedirles a estas 120 personas que contribuyan a un fondo que recaude $23 mil millones es realmente un cambio tonto para ellos y puede mejorar las vidas de miles de neoyorquinos. Es lo correcto y cuanto más rápido lo hacemos, más rápido evitaremos una calamidad económica mayor”.

Saul Quitzet, dedicado a la venta de flores en Nueva York, quien es sobreviviente de COVID-19, manifestó que es pan de cada día el rechazo a sus comunidades.

“Nuestra gente, incluidas las personas indígenas que estaban enfermas y fueron a buscar ayuda a los hospitales, tuvieron dificultades para tratar de recibir tratamiento. No existe un compromiso serio de tener intérpretes y traductores en los hospitales, en los tribunales, para compartir información sobre la pandemia, las leyes o la ayuda económica a nuestras comunidades”, mencionó el joven indígena. “No hay respeto por nuestro idioma, nuestras costumbres o nuestro pensamiento. Somos tratados como peones que solo sirven para trabajar”.

Angeles Solís, organizadora principal de Make the Road New York, exigió que las comunidades indígenas tengas acceso a protecciones básicas.

“La pandemia ha afectado drásticamente a los inmigrantes y a los neoyorquinos de clase trabajadora, incluidos nuestros hermanos y hermanas indígenas. Las comunidades han estado luchando por poner comida en la mesa y continúan enfrentándose a enormes facturas de alquiler”, manifestó. “Una vez más, antes de que termine el año, exigimos alivio para nuestras comunidades, incluidas protecciones para los trabajadores de reparto, acceso al idioma y acción inmediata para aumentar los impuestos a los multimillonarios y financiar a los trabajadores excluidos”.