Policías, bomberos y McDonald’s lograron milagro navideño para niños enfermos en Nueva York

Cientos de niños enfermos venidos de todo el país alojados en “Ronald McDonald House” del Upper East Side (NYC) sabían que este año iba a ser muy difícil que Santa Claus los viniera a visitar como es costumbre.

Pero gracias a NYPD y FDNY, la tradición navideña se mantuvo e incluso fue más apoteósica: con la ayuda de una grúa de bomberos, Santa Claus pudo literalmente escalar a mayores alturas para distribuir obsequios y conocer a los jóvenes residentes que padecen enfermedades graves.

Para asegurar la tradición navideña de NYPD en 405 East 73rd St, este año los servicios de emergencia bloquearon brevemente esa calle entre las avenidas First y York. “Los niños acudieron en masa a sus ventanas al ver las luces rojas intermitentes esparcidas por sus paredes desde la carretera helada de abajo. Vestidos en pijama, saludaron frenéticamente a los miembros del FDNY y el NYPD, y entonces sucedió: llegó Santa Claus”, describió amNY.

“Haciendo sonar una campana, Santa cambió su clásico trineo de renos por el cubo de escalera del Engine 44, donde el FDNY lo levantó en el aire frío hasta los pacientes emocionados que lograron ver a su héroe navideño de cerca y en persona contra todos las probabilidades, y sin tener que salir de sus habitaciones. Se podían ver pequeños brazos extendidos desde sus ventanas con gritos de ’¡Santa!’ reverberando en los edificios cercanos”.

“Estos niños están pasando por algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, y poder traer una sonrisa en sus caras durante la época navideña, especialmente en 2020 con todo lo relacionado con COVID, significa mucho para mí (… y) formar equipo con el FDNY. Es una ocasión especial. Por eso lo llamamos el ’Milagro de la calle 73’. No pensamos que pasaría con COVID, pero lo hicimos posible”, afirmó emocionado el ofical PJ Conley, de la Comisaría 19 de NYPD.

Además, gracias a “Fund the First”, una plataforma de financiación colectiva creada exclusivamente para los socorristas y el personal militar, se recibieron más de $4 mil dólares para comprar juguetes y pudieron donar $1,430 directamente a Ronald McDonald House.

It was a Miracle on 73rd Street when the @NYPD19Pct and members of @FDNY brought #SantaClaus to the children at @rmhnewyork thanks to help from @FundtheFirst #HappyHolidays #nyc #uppereastside pic.twitter.com/GBSTpk2ObO

— Dean_Moses (@Dean_Moses) December 17, 2020