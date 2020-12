Cristina Bernal, esposa de Alan Tacher, hace desesperado llamado a no reunirse para las fiestas decembrinas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La pandemia por coronavirus se complica cada vez más en México, pues los hospitales están más llenos y los contagios han aumentado considerablemente, y tras haber vivido en carne propia la enfermedad, Cristina Bernal manda un mensaje a toda la población para que se cumplan al pie de la letra las medidas sanitarias.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Alan Tacher compartió un video en el que se ve a un representante del gobierno pidiendo que se le dé un descanso al personal de salud, pues al igual que el resto de la gente, es casi un hecho que ninguno de ellos va a poder pasar las fiestas decembrinas con todos sus seres queridos.

“No pasa nada por no reunirnos una Navidad o un Año Nuevo, siempre habrá más. Una familia no se mide por no poderse ver con la frecuencia que se quisiera, no es tiempo de guardar rencores ni de pasar lista de quién va a las casas. Su familia no los va a dejar de amar, aunque no vayan a verla. Hagamos caso, no a las reuniones”, escribió Cristi.

Tras la publicación, cientos de fanáticos de la actriz la felicitaron y aseguraron que lo mejor que se puede hacer es quedarse en casa y festejar sólo aquellas personas que se vean diario. Asimismo, en el video se puede ver a doctores y enfermeras enviando un mensaje a través de una tablet en el que aseguran que ya están cansados.