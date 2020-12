“La difícil” de Bad Bunny está entre las canciones favoritas del año de Barack Obama

Como ya es tradición, el expresidente Barack Obama compartió en Twitter la lista de sus canciones favoritas del año, pero en esta ocasión sorprendió con un tema de Bad Bunny.

Aunque Obama ha demostrado en diferentes ocasiones que es fanático del hip-hop y el género urbano, esta vez resaltó el tema “La difícil”, perteneciente a uno de los discos que lanzó Bad Bunny durante el 2020.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020