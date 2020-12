Alex Padilla se convierte en el primer latino en representar a California como Senador de los Estados Unidos

En un anuncio histórico el gobernador de California, Gavin Newsom nombró al latino Alex Padilla como el elegido para reemplazar el curul que deja vacío la ahora vicepresidenta Kamala Harris en el Senado de los Estados Unidos.

El nombramiento como Senador de Alex Padilla, quien hasta hoy fungía como Secretario de Estado de California, lo convierte en el primer latino en representar a California en el Senado del país en su sede en Washington, D.C..

Padilla es hijo de dos padres mexicanos que emigraron a los Estados Unidos hace décadas, pero el hombre de 47 años que fue criado en el Valle de San Fernando, inició su vida política a los 26 años cuando ganó un curul como Concejal en Los Ángeles.

En un emotivo video publicado en Twitter por Newsom, el gobernador le preguntó a Padilla durante una reunión sostenida el lunes por la tarde, que qué pensaría su madre inmigrante, quien falleció hace un par de años, si él le pediría que fuera el próximo Senador por California de los Estados Unidos, por lo que Padilla le responde sorprendido y con lágrimas en los ojos “¿estás hablando en serio?” y Newsom le confirma con un “este el nombramiento oficial, hermano”.

His appointment will make history. But the @AlexPadilla4CA I know is far more interested in changing history — especially for the working men and women of our state and country.

I can think of no one better to represent the state of California as our next United States Senator. pic.twitter.com/xiAzpTS42Y

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 22, 2020