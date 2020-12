Extraditan de Egipto a ex boxeador olímpico por muerte de su hija en Nueva York

Kabary Salem, ex boxeador olímpico de 52 años, fue extraditado de Egipto a Estados Unidos acusado de estrangular a su hija Ola Salem, encontrada muerta y cubierta de hojas en un parque de NYC.

El cuerpo fue encontrado en Bloomingdale Park, Staten Island, el 24 de octubre de 2019. Días después fue identificado como el de la joven de 25 años, quien era voluntaria en un refugio de violencia doméstica.

Una fuente policial comentó a Pix11 que se cree que Ola fue asesinada en Pensilvania, donde estaba ayudando a su padre a abrir un restaurante, y que él no estaba contento con el novio de su hija.

“Creemos que el padre descubrió que ella todavía estaba saliendo con el novio y no cumplía con la religión musulmana”, dijo la fuente no identificada. “Él planeó todo esto”.

Usando videos de vigilancia, los investigadores pudieron rastrear los movimientos del padre antes de que se descubriera el cuerpo de la hija. Luego dio “declaraciones inconsistentes” que no coincidían con algunas de las pruebas de vigilancia.

Kabary Salem representó a Egipto en los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996 como boxeador. Las imágenes de vigilancia se presentaron en la oficina del fiscal de distrito de Staten Island, que decidió que había pruebas suficientes para acusarlo por el homicidio de su hija. Fue extraditado desde su país a fines de la semana pasada.

La joven fue descrita en una página de GoFundMe como una “voluntaria comprometida” a ayudar a las víctimas de abuso doméstico. El portal pide dinero para apoyar a otras mujeres en esa situación.

Boxer dad may have killed daughter in PA and dumped her in Staten Island, source says https://t.co/7Dhf44LNt7

— PIX11 News (@PIX11News) December 21, 2020