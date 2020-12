Madre mató a su bebé y fue detenida antes de suicidarse

Valerie Peck fue acusada de disparar fatalmente a su hijo de 2 años y luego a sí misma en un intento fallido de quitarse la vida, en Utah.

Peck fue procesada el viernes como sospechosa de matar a su hijo el lunes 14 usando un rifle, dentro de un auto en un área de campamento en el condado Uintah, según los registros de arresto obtenidos por Deseret News.

La madre de 40 años después se disparó dos veces, pero sobrevivió, según una declaración jurada de la policía. Luego condujo hasta Fantasy Canyon para posiblemente “morir congelada”, informó el periódico.

La policía fue llamada al área, donde encontraron a Peck herida y a su hijo muerto. La madre fue hospitalizada y posteriormente acusada de homicidio agravado y abuso infantil.

En julio, Peck había sido acusada de allanamiento de morada en el Centro Médico Regional en Vernal. En ese momento su esposo le había dicho al tribunal que ella sufría problemas de salud mental.

