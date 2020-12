McDonald’s China lanza hamburguesas combinando Spam y galletas Oreo

En su afán de ofrecer hamburguesas que sorprendan a sus fanáticos y atraer más consumidores, McDonald’s China lanzó una hamburguesa con una combinación poco convencional. Algunos consideraron la hamburguesa deliciosa y para otros resultó ser completamente desagradable.

La nueva hamburguesa extravagante contiene dos rebanadas extragruesas de carne de cerdo enlatada Spam hecha por Hormel Foods Corporation, trozos de galletas Oreo encima y un baño de mayonesa.

La hamburguesa es una edición limitada, solo para miembros de McDonald’s China a los cuales se ofrece una serie de descuentos y ofertas especiales disponibles todos los lunes. Para la promoción se entregaron cupones para la compra de la hamburguesa con Spam y Oreo que se vendió el lunes 21 de diciembre por un costo de ¥ 13.4 ($ 2).

So I had the spam & oreo burger today at @McDonalds in China. Honestly not too bad. pic.twitter.com/0cTz10OWzw

La venta de las hamburguesas con Oreo de McDonald’s China fue realmente buena. La cadena dispuso de 400 mil de las hamburguesas con la combinación especial para el almuerzo que se podían adquirir en 3.700 sucursales. Al medio día las hamburguesas se habían agotado en algunas sucursales.

“Combinar creativamente los dos alimentos (Spam y Oreo), no solo muestra la colisión de sabores y texturas, también es bastante actual socialmente”, dijo Abbie Xie, gerente de comunicaciones de McDonald’s China a través de CNN.

Xie señalo que la carne de almuerzo es un alimento de moda entre los jóvenes hoy en día, apuntó que tiene una textura satisfactoria, mientras que las galletas Oreo son sabrosas y crujientes, un bocadillo con el que los jóvenes están familiarizados.

En la red Weibo recibió todo tipo de comentarios de los usuarios a favor y en contra de la hamburguesa con galletas y carne enlatada, como:

“No estuvo mal, pero no se puede considerar sabroso”; “¿Es eso porque amo demasiado a McDonald’s? ¿O hay algo mal en mi gusto?”; “Cuando odias a alguien pero tienes que invitarlo a cenar, puedes pedirle que coma una hamburguesa Oreo de McDonald’s”; “Pensé que la dulzura y lo salado no coincidirían, pero fue inesperadamente armonioso y sabroso“; y “Era agrio, dulce y sabroso. Podía saborear los sabores del mareo”.

Algunos usuarios señalaron que era la hamburguesa más fácil de hacer en casa. “Este nuevo producto no es necesario, para ser honesto, tienes una comida llena de carne y trigo, puedo levantarme temprano todos los días”.

En Twitter las respuestas a la creación de McDonald’s tampoco se hicieron esperar e incluso compararon la hamburguesa con preparaciones exóticas de KFC en Estados Unidos, señalando que no es muy diferente de este sándwich de donas.

It isn't too different from this KFC donuts sandwich sold in US ahahhah pic.twitter.com/eClBBW8T8R

“Hey, si hay un mercado para eso, ¿quién soy yo para juzgar lo que come la gente? Suena absolutamente repugnante, pero también lo hace el paté de hígado y es un gran éxito en Dinamarca. ¿Y los estadounidenses no mojan sus papas fritas en batidos”.

Hey, if there is a market for it, who am I to judge what people eat. It sounds utterly disgusting, but so does liver paté and it's a big hit in Denmark. And don't Americans dip their french fries in milkshakes, or am I just gullible AF?

— ung jeppe (@Jeppebj) December 18, 2020