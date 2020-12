Árbol de navidad viviente regresó para animar a los neoyorquinos en la pandemia

Ni el coronavirus ha detenido la tradición del árbol de navidad viviente que recorre las calles de Nueva York; al contrario, este año considera que su presencia es más importante en su afán de animar a los citadinos.

Se trata del artista de calle Thomas Liberto, procedente de Bel Air (Maryland), quien en las redes sociales se ha dado a conocer como “Mr. Christmas Tree” (El Sr. Árbol de Navidad).

Por sexto invierno consecutivo, Liberto llegó a NYC para disfrazarse de un árbol navideño con todo y luces de colores, una vista que hace sonreír a muchos neoyorquinos.

El artista recorre la ciudad al azar, incluyendo el Metro, Radio City Music Hall, el ferry de Staten Island y Central Park, donde el fin se semana se le vio tomando un carruaje y bajando una colina nevada en un trineo.

El disfraz de Liberto de este año presenta ramas de hoja falsas y pesa más de 30 libras. El comediante de 47 años, que a menudo documenta en las redes sociales sus aventuras como árbol navideño andante, dice que le encanta ver las reacciones de la gente, incluso si la pandemia ha alejado a la multitud.

“Escucho risas y veo sonrisas dondequiera que voy”, dijo Liberto al New York Post. “Poner sonrisas en los rostros de las personas es lo que creo es mi misión en la vida”.

I'm glad I held on some of my malfunctioning units from years past,. I refreshed all my broken bulbs, fixed all my broken wires, replaced my battery contacts & got my basic light rig running. Now if I could only figure out why I keep burning out @MilwaukeeTool power adapters.😁🎄 pic.twitter.com/dUzIF7lh6p

