Legendario pelotero Mariano Rivera se acercó a ancianato de Nueva York para estimular vacunación COVID-19

Mariano Rivera, legendario cerrador de los NY Yankees, visitó la entrada de un hogar de ancianos en Washington Heights para difundir un poco de alegría navideña y promover la vacunación contra el COVID-19.

El legendario panameño, quien se retiró del beisbol en 2013, originalmente iba a sorprender a los residentes del “Isabella Center for Rehabilitation and Nursing Care”, pero debido a las precauciones de seguridad se quedó en la puerta y concretó la visita a través de FaceTime, junto con el Dr. Ramon Tallaj de “SOMOS Community Care”.

El pasado lunes 21, Nueva York inició el proceso de vacunación en 618 ancianatos y hogares de cuidados de adultos mayores en todo el estado, de los cuales 170 están en NYC, lo que forma parte de la segunda etapa del proceso que comenzó con la inmunización de los trabajadores de la salud.

Rivera bromeó con sus fanáticos mayores. Pero también fue serio en su mensaje: “El virus está matando, si tenemos la vacuna esa es la respuesta. Tenemos que aprovechar que nuestros ancianos” la tienen, dijo citado por NY1 Noticias.

Una fuente comentó a New York Post que “Fue un momento emotivo cuando Mariano y el Dr. Tallaj saludaron a los trabajadores de atención médica y residentes de primera línea que estaban frente a sus ventanas. En FaceTime, Mariano se emocionó al hablar de sus abuelos y del importante papel que desempeñaron en su familia y en la vida”.

Rivera también grabó un video en inglés y español instando a la gente a donar a la lista de deseos “Regalos para abuelos” del Isabella Center en Amazon.

“This vaccine is going to be the game finisher,” @SOMOSCare Dr. Tallaj told @MarianoRivera while visiting a nursing home in Washington Heights. Our doctors are looking to a COVID-free 2021 as they plan to get all NYers in every community vaccinated safely https://t.co/phfOfOa6jv

— SOMOS Care (@SOMOSCare) December 23, 2020